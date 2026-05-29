정영균 순천시의원 후보 “서면을 아이 키우기 좋은 교육도시로 만들겠다”
교육·정주여건·기본소득은 하나로 연결…반드시 완성
정영균 “농어촌기본소득 순천 실현” 강조
전남 순천시의원 선거에 출마한 무소속 정영균(사진) 후보가 서면 지역의 교육 인프라 확충과 도농복합지역 농어촌기본소득 실현을 핵심 공약으로 내세우며 표심 다지기에 주력하고 있다.
정 후보는 “정주 정책은 결국 교육 환경이 함께 뒷받침돼야 실질적인 인구 유입 효과를 만들 수 있다”며 “서면을 아이 키우기 좋은 교육도시 모델로 만들겠다”고 29일 밝혔다.
이어 “젊은 부부가 미래를 고민하지 않고 아이를 키울 수 있는 지역, 교육 때문에 떠나지 않아도 되는 서면을 만들겠다”며 “국립순천대학교와 긴밀히 협력해 실질적인 성과를 만들어내겠다”고 강조했다.
현재 순천시 서면 지역은 신규 아파트 입주와 젊은 세대 유입이 이어지고 있지만, 중학교 부족 문제로 인해 학생들의 장거리 통학과 과밀학급 문제가 지속적으로 제기되고 있다.
이에 대해 정 후보는 ‘국립순천대 사범대학 부설중학교 설립’을 현실적인 대안으로 제시했다. 그는 “일반 공립 중학교 신설은 학교 수용계획과 학생 수요, 교육청 협의 등의 절차로 인해 사실상 쉽지 않다는 점을 도정질문 과정에서 전남도교육감으로부터 확인했다”며 “학교 부지 확보부터 설립까지 국립 방식으로 추진하는 방향이 가장 확실한 해법”이라고 설명했다.
또한 “사범대학 부설중학교는 우수한 교육 프로그램과 교육 연구 기능, 예비교사 실습 환경까지 갖춘 특장점이 있다”면서 “교육 문제 해결뿐만 아니라 지방대 및 지방도시의 경쟁력 강화에도 큰 도움이 될 것”이라고 덧붙였다.
정 후보는 2024년과 2025년에 걸쳐 '국립순천대 사범대학 부설학교 신설 촉구 건의안'을 대표 발의하고, 지난 3월 제397회 전남도의회 임시회 도정질문을 통해 본 문제를 지속적으로 공론화해 왔다. 현재 대학 측과 교수진 역시 이에 대해 환영 성명을 발표하는 등 긴밀한 논의를 이어가고 있다.
이와 함께 정 후보는 ‘도농복합지역 농어촌기본소득 실현’을 또 다른 핵심 과제로 내세웠다. 그는 “전남형 기본소득은 전라남도의회 예산결산특별위원회 활동 과정에서 직접 주도했던 정책으로, 이재명 정부의 2026~2027년 농어촌기본소득 시범사업의 마중물 역할을 거쳐 2028년 본사업 추진으로 이어지고 있다”고 진행 상황을 밝혔다.
특히 과거 도농복합지역 읍·면이 인구감소지역이 아니라는 이유로 지급 대상에서 제외되던 차별 문제를 언급하며, “지속적인 제도 개선 노력 끝에 2028년 본사업에는 도농복합지역 읍면도 포함될 수 있도록 제도가 개선되고 있다”고 역설했다.
정 후보는 “시의회로 진입하면 순천의 읍면 주민들도 차별 없이 혜택을 받을 수 있도록 끝까지 책임지고 추진하겠다”면서 “단순히 현금을 지급하는 데 그치지 않고, 농촌에서도 의료·문화·생활 서비스가 가능한 지속 가능한 생활 인프라와 지역경제 구조를 함께 개선하겠다”고 약속했다.
그는 “교육과 정주 여건, 그리고 농어촌기본소득은 결국 하나로 연결된 지역의 미래 전략”이라며 “아이 키우기 좋은 서면, 청년이 떠나지 않는 순천, 농촌과 도시가 함께 살아가는 지역을 반드시 만들겠다”고 다짐했다.
순천=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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