‘서소문고가 붕괴 사고’ 강제수사 착수…서울시·시공사 등 7곳 압수수색
서울 서소문 고가차도 철거 공사에서 안전 규정이 제대로 지켜졌는지 등을 수사 중인 경찰이 29일 강제수사에 나섰다.
서울경찰청 광역수사대는 이날 오전 9시부터 철거 공사의 발주처인 서울도시기반시설본부와 원청·하청업체 본사, 현장 사무실 등 7곳에 대한 압수수색을 진행 중이라고 밝혔다. 사고 발생 3일 만이다.
경찰은 “광역범죄수사대 33명과 서울지방고용노동청 근로감독관 등 20명 총 53명을 투입했다”며 “압수수색을 통해 확보한 자료를 면밀히 분석해 이번 사고의 원인과 책임소재를 명확히 규명하는 등 엄정하게 수사하겠다”고 설명했다.
경찰의 압수수색 대상에는 시공사인 흥화건설과 감리업체인 수성엔지니어링, 철거 현장 인근에 마련된 현장사무실 등이 포함됐다. 별도의 전담조사팀을 구성한 노동부는 고가도로 해체 작업 당시 설계도서가 제대로 지켜졌는지 등을 집중적으로 규명할 계획이다.
서소문 고가는 지난 26일 새벽 철거작업 중 이상징후가 발견돼 공사를 멈추고 같은 날 오후 2시부터 현장 안전 진단을 하던 중 슬라브 일부가 무너졌다. 이 사고로 3명이 숨지고 3명이 다쳤다. 경찰은 사고 직후 국립과학수사연구원 등과 현장 감식을 진행하고, 서울시로부터 안전관리계획서 등 서소문 고가차도 철거 공사 관련 서류와 사고 당시 현장의 모습이 촬영된 CCTV 등을 제출받아 분석 중이다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
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