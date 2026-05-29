백화점은 북적, 공사현장은 썰렁…대구 건설수주액 96.5% 급감
대구지역 제조업 생산이 증가세를 이어가고 백화점 판매도 회복세를 보였지만 건설경기는 회복 기미가 보이지 않고 있는 것으로 나타났다.
29일 동북지방통계청이 발표한 ‘2026년 4월 대구·경북 산업활동동향’에 따르면 대구의 건설수주액은 299억원에 그쳐 전년 동월 대비 96.5% 급감했다. 지난해 4월 수주액이 8582억원이었던 점을 감안하면 1년 만에 사실상 바닥 수준으로 떨어졌다. 반면 대구의 광공업 생산은 지난해 같은 달보다 3.8% 증가했다. 지역 경제계는 제조업은 회복세가 포착되지만 건설업은 위기 상황이라고 진단했다.
공공부문 수주는 철도·궤도, 도로·교량, 관공서 사업 감소 등의 영향으로 전년 동월 대비 70.4% 줄었다. 민간부문 역시 재건축주택과 재개발주택, 기타 건축공사 감소로 99.4% 급감했다. 공종별로는 건축부문이 97.8%, 토목부문이 86.6% 각각 감소했다. 지역 건설경기를 떠받쳐 온 재건축·재개발 사업이 크게 줄어든 데다 신규 대형 프로젝트 발주도 감소한 영향으로 분석된다. 대구의 경우 건설수주 감소 폭이 이례적인 수준이어서 향후 지역 건설업계와 연관 산업에 미칠 영향이 적지 않을 것으로 전망된다.
소비지표는 엇갈렸다. 대형소매점 판매액은 전년 동월 대비 4.2% 증가했다. 백화점 판매가 11.6% 늘며 전체 증가세를 견인했지만 대형마트 판매는 6.7% 감소했다. 상품군별로는 의복과 가전제품, 신발·가방 판매가 늘어난 반면 음식료품과 화장품, 오락·취미용품은 감소했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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