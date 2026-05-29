올해 1분기 합계출산율 전국 1위는 전남…1.30명
출생아 수 2569명…전년 동기 대비 15.3% 늘어
전남 지역 올 1분기 합계출산율이 1.30명으로 전국 17개 시·도 중 가장 높은 것으로 나타났다. 출생아 수도 전년 동기보다 15.3% 증가해 출산율 반등 흐름을 이어갔다.
전남도는 국가데이터처가 지난 27일 발표한 ‘2026년 3월 인구동향’을 분석한 결과 전남의 2026년 1분기 합계출산율은 1.30명으로, 2023년 이후 이어온 전국 1위 흐름을 유지했다고 29일 밝혔다. 1분기 전남지역 출생아 수는 2569명으로 전년 동기 2228명보다 341명(15.3%) 증가했다.
전남도는 맞춤형 임신·출산 지원 정책이 출생아 수 증가 등으로 이어졌다고 분석했다.
전남도는 장기적으로 양육 부담을 줄이기 위해 지난해부터 전남 출생아를 대상으로 18년간 매월 20만 원의 출생기본소득을 지급하고 있다. 또한 전국 최다인 7개소의 공공산후조리원을 운영해 저렴한 비용으로 안정적이고 쾌적한 산후조리 서비스를 제공하고 있다.
특히 2022년부터 소득기준 제한 없이 모든 산모에게 건강관리사를 파견해 산후 회복과 신생아 돌봄을 지원하고 있으며, 지난해에만 5559명이 해당 서비스를 이용하기도 했다.
이와 함께 가임력 검사 확대, 횟수 제한 없는 난임시술 지원, 가임력 보존사업, 난임·우울증 상담센터 운영 등을 통해 아이를 원하는 난임부부의 임신과 출산을 체계적으로 지원하고 있다.
윤연화 전남도 인구청년이민국장은 “합계출갖도록 촘촘하고 든든한 출산 지원 정책을 지속 추진하겠다”며 “합계출산율 반등과 출생아 증가 흐름을 이어가 2030년 합계출산율 1.5명 달성에 노력하겠다”고 말했다.
무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사