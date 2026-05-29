10년 만에 대통령에게 직접 받은 임명장…“교육 발전에 최선”
김상동 경북교육감 후보, 문경 청운각에서 박근혜 전 대통령과 특별한 재회 눈길
지난 28일 오후 초여름의 햇살이 부드럽게 내려앉은 경북 문경의 청운각(靑雲閣).
박정희 전 대통령이 교사로 재직하던 1937년 4월부터 1940년 3월까지 거처했던 하숙집으로 현재는 문경시가 관리를 맡고 있는 곳이다.
시간이 천천히 흐르는 듯한 고즈넉한 한옥 마당에는 오래된 나무들이 조용히 바람을 맞고 있었고 박 전 대통령의 젊은 시절 숨결이 머물렀던 공간에는 묘한 긴장감과 잔잔한 설렘이 함께 감돌고 있었다.
이곳에서 김상동 경북교육감 후보와 박근혜 전 대통령의 아주 특별한 만남이 이뤄져 눈길을 모았다. 두 사람의 인연은 단순한 정치적 만남 이상의 의미를 품고 있었다.
시간을 거슬러 올라가 지난 2016년, 당시 김 후보는 박근혜 정부에서 제18대 경북대학교 총장으로 최종 임명됐다. 오랜 학문과 교육 행정 경험을 인정받아 대한민국을 대표하는 국립대학의 수장으로 선택된 순간이었다. 하지만, 기쁨은 오래가지 못했다.
그해 대한민국은 거대한 정치적 격랑 속으로 빠져들었고 국정은 혼란의 중심에 섰다. 결국 탄핵 정국이 이어지면서 김 후보는 대통령으로부터 직접 임명장을 전달받지 못했다. 교육자로서 평생 기억될 영광의 순간은 그렇게 시대의 소용돌이 속에 미완의 장면으로 남게 됐다.
그후 김 후보는 당시 임명장을 오랜 시간 소중히 간직해 왔다. 단순한 종이 한 장이 아니라 교육자로 살아온 삶의 무게와 책임, 그리고 이루지 못한 순간에 대한 아쉬움이 함께 담겨 있었기 때문이다.
그리고 10년의 시간이 흘렀다. 이날 김 후보는 오래도록 마음속에 품어온 그 임명장을 직접 들고 청운각을 찾았다. 세월은 흘렀지만 당시의 기억은 여전히 선명했다.
박 전 대통령은 김 후보를 반갑게 맞았고 두 사람은 짧은 시간이나마 지난 시간과 경북 교육, 그리고 대한민국 교육의 미래에 대한 이야기를 나눴다.
무엇보다 이날 가장 인상 깊었던 순간은 박 전 대통령이 김 후보에게 직접 임명장을 건네는 장면이었다. 10년 전 시대의 혼란 속에서 이루지 못했던 순간, 대통령과 교육자 사이에 남겨졌던 미완의 장면이 마침내 완성되는 순간이었다.
임명장을 받아든 김 후보의 표정에는 여러 감정이 교차했다.
주변관계자들은 “오랜 세월 마음속에 남아 있던 아쉬움, 지나온 시간에 대한 회상, 그리고 다시 시작해야 한다는 책임감까지 복합적인 감정들이 교차한 것 같았다”고 전했다.
이날 두 사람의 만남은 정치적 의미를 떠나 인간적인 인연과 시간의 힘을 보여준 장면이라는 평가도 나온다. 거대한 시대의 흐름 속에서 미처 끝맺지 못했던 한 장면이 10년이라는 세월을 돌아 다시 이어졌기 때문이다.
보수의 상징적 공간으로 불리는 청운각에서 이 같은 만남이 이뤄졌다는 점은 지역 정치권에서도 적지 않은 관심을 모으고 있다.
김 후보는 만남 이후 “10년 만에 직접 임명장을 받게 돼 감회가 깊었고 교육자로 살아오며 느꼈던 책임감과 초심을 다시 되새기는 시간이었다”며 “그 무게를 잊지 않고 경북 교육 발전을 위해 끝까지 최선을 다하겠다”고 다짐했다.
문경=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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