종전 기대감에 코스피 훈풍… 하이닉스 380만원 간다?
코스피 2%대 상승 출발
미 3대 지수 ‘사상 최고‘
“350만닉스 전망도”
미국 뉴욕증시가 사상 최고치를 갈아치우며 코스피 지수도 상승 출발했다. 미국과 이란의 종전 기대감이 국내 증시에도 훈풍으로 번지는 모습이다. 이미 230만원을 넘어선 SK하이닉스가 350만원까지 간다는 리서치 보고서도 눈길을 끌었다.
29일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 장 시작 직후 상승 출발하며 8400선을 회복했다. 33분 현재 등락을 거듭하며 전 거래일보다 2.29% 오른 8375.95를 보인다. 같은 시각 코스닥은 2.65% 빠진 1074.68로 거래되고 있다.
국내 주요 반도체 기업들의 주가가 일제히 반등한 영향이 크다. 삼성전자는 장중 최고 6.5% 상승률을 보였고, SK하이닉스도 2~3%대 상승률을 이어가고 있다. 이란 전쟁 종식 기대감이 커지면서 반도체주를 중심으로 투심이 모인 것으로 풀이된다.
간밤에 뉴욕증시 3대 지수도 일제히 역대 최고 기록을 다시 썼다. 미국과 이란 양측이 종전 양해각서(MOU) 협상을 마무리하고 도널드 트럼프 미 대통령의 최종 승인을 기다리고 있다는 소식이 전해지면서다.
다우존스30 산업평균지수는 전 거래일보다 24.69포인트(0.05%) 오른 50,668.97, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전 거래일보다 43.31포인트(0.58%) 오른 7,563.67에 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전 거래일보다 242.74포인트(0.91%) 오른 26,917.47에 거래를 마쳤다.
연일 고공행진 중인 SK하이닉스 주가가 '더 오를 것'이라는 증권사 리포트도 투심을 끌어올린 것으로 분석된다. 이날 KB증권은 SK하이닉스의 연간 실적 추정치와 밸류에이션 상향을 반영, 목표주가를 기존 300만원에서 380만원으로 올려잡았다.
SK하이닉스는 지난 27일 사상 처음으로 시가총액 '1조 달러'를 돌파했다. 국내에서는 삼성전자에 이어 두 번째다.
김준희 기자 zunii@kmib.co.kr
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