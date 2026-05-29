코레일 “서소문 사고 여파로 주말에도 열차 운행 조정”
서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴사고의 여파로 이번 주말에도 평소보다 열차가 감축 운행될 전망이다.
29일 한국철도공사(코레일)에 따르면 이날 전체 열차운행 횟수는 평시 735회보다 193회 줄어든 542회(73.7%)로 조정됐다.
KTX 및 KTX-이음 등 고속열차는 기존 383회보다 113회 적은 270회(70.5%)를 운행한다. 행신~서울, 서울~청량리 구간은 여전히 운행을 하지 않는다.
ITX-새마을·마음, 무궁화호 등 일반열차 운행 횟수는 평시 352회의 77.3%% 수준인 272회로 줄었다.
ITX-새마을·마음은 경부·호남·전라선 모두 서울·용산·수원역에서 출발하고 도착한다. 무궁화호는 경부·호남·전라선 모두 대전역과 서대전역 시종착하며, 장항선 열차는 천안역에서 출발·도착한다.
코레일은 서울시가 철거공사를 마치는 대로 철도 시설물 복구 및 안전점검, 차량 정비 등을 거쳐 열차 운행을 단계적으로 정상화한다는 계획이다.
자세한 운행 내역은 모바일 앱 ‘코레일톡’과 홈페이지, 철도고객센터를 통해 확인할 수 있다.
이번 사고로 운행이 중지된 열차의 승차권은 환불 위약금이 발생하지 않는다. 신용결제 승차권은 자동 환불 처리 된다.
복구 상황에 따라 열차의 출발·도착역과 운행 구간이 수시로 변경될 수 있는 만큼 코레일은 중요한 일정이 있을 경우 버스·도시철도 등 다른 교통수단 이용을 권고했다.
특히 한국을 여행 중인 외국인 이용객은 열차 운행 정보를 수시로 확인할 것을 강조했다.
외국인 전용 철도이용권 ‘코레일패스’ 이용객은 승차권과 여권을 역 창구에 함께 제시하면 취소 열차 대체편이나 환불 절차를 안내받을 수 있다.
코레일은 홈페이지, 코레일톡 등을 통해 이번 사고 관련 주의사항을 영어로 안내하고 있다. 주요 KTX 역에는 외국어를 할 수 있는 직원을 배치하는 한편 열차 승무원에게는 인공지능(AI) 기반 통번역 기능이 탑재된 무선단말기를 배부했다.
고속열차의 경우 외국어 가능 승무원을 배치해 외국인들을 안내하고 있다.
코레일 관계자는 “서울시의 사고 복구작업 진행 상황에 따라 열차 운행이 추가 조정될 수 있다”며 “열차 이용 전 반드시 운행 시각·상황을 사전에 확인해주시길 부탁드린다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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