코레일 “서소문 사고 여파로 주말에도 열차 운행 조정”

27일 대전 동구 대전역 출입구에 일부 열차 운행 중지·지연 안내문이 붙어 있다. 코레일은 전날 서울에서 발생한 서소문 고가차도 일부 붕괴 사고에 따라 KTX를 비롯한 열차 운행을 조정했다. 연합뉴스

KTX 및 KTX-이음 등

는 기존 383회보다 113회 적은 270회(70.5%)를 운행한다. 행신~서울, 서울~청량리 구간은 여전히 운행을 하지 않는다.

ITX-새마을·마음, 무궁화호 등 일반열차 운행 횟수는 평시 352회의 77.3%% 수준인 272회로 줄었다.

코레일은 서울시가 철거공사를 마치는 대로 철도 시설물 복구 및 안전점검, 차량 정비 등을 거쳐 열차 운행을 단계적으로 정상화한다는 계획이다.

자세한 운행 내역은 모바일 앱 ‘코레일톡’과 홈페이지, 철도고객센터를 통해 확인할 수 있다.

이번 사고로 운행이 중지된 열차의 승차권은 환불 위약금이 발생하지 않는다. 신용결제 승차권은 자동 환불 처리 된다.

복구 상황에 따라 열차의 출발·도착역과 운행 구간이 수시로 변경될 수 있는 만큼 코레일은 중요한 일정이 있을 경우 버스·도시철도 등 다른 교통수단 이용을 권고했다.

특히 한국을 여행 중인 외국인 이용객은 열차 운행 정보를 수시로 확인할 것을 강조했다.

외국인 전용 철도이용권 ‘코레일패스’ 이용객은 승차권과 여권을 역 창구에 함께 제시하면 취소 열차 대체편이나 환불 절차를 안내받을 수 있다.

코레일은 홈페이지, 코레일톡 등을 통해 이번 사고 관련 주의사항을 영어로 안내하고 있다.

열차 이용 전 반드시 운행 시각·상황을 사전에 확인해주시길 부탁드린다”고 말했다.