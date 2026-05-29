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정원오 “여론조사 박빙? 여러 달 전부터 예상했던 것”

입력:2026-05-29 09:31
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사전투표 첫날, 중구서 아내와 함께 투표

더불어민주당 정원오 서울시장 후보와 문혜정 여사가 29일 서울 중구 소공동 행정복합청사에 마련된 사전투표소에서 투표하고 있다. 연합뉴스, 공동취재

더불어민주당 정원오 서울시장 후보는 29일 국민의힘 오세훈 후보와 접전을 벌이고 있다는 각종 여론조사 결과와 관련해 “박빙의 결과가 올 것이라고 여러 달 전부터 예측했고 그에 맞춰 준비해왔다”고 말했다.

정 후보는 사전투표 첫날인 29일 오전 서울 중구에서 배우자 문혜정씨와 투표를 마친 뒤 기자들과 만나 이같이 말했다.

정 후보는 “일 잘하는 리더십을 원하는 시민들의 요구가 이번 선거를 통해 드러날 것”이라며 “박빙이겠지만 꼭 승리하겠다”고 강조했다.


정 후보는 “안전을 최고로 확립하는 시장을 반드시 뽑아주시길 부탁드린다”고 했다. 그러면서 전날 밤 진행된 서울시장 후보 토론회를 언급하며 “보신 분들은 누가 시민을 더 안전하게, 편안하게 모실 것인지 판단하게 됐을 것”이라고 말했다.

정 후보는 지난 26일 서소문 고가차도 붕괴 사고 이후 중단했던 유세전을 이날부터 재개할 예정이다.

박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr


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