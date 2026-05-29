정원오 “여론조사 박빙? 여러 달 전부터 예상했던 것”
사전투표 첫날, 중구서 아내와 함께 투표
더불어민주당 정원오 서울시장 후보는 29일 국민의힘 오세훈 후보와 접전을 벌이고 있다는 각종 여론조사 결과와 관련해 “박빙의 결과가 올 것이라고 여러 달 전부터 예측했고 그에 맞춰 준비해왔다”고 말했다.
정 후보는 사전투표 첫날인 29일 오전 서울 중구에서 배우자 문혜정씨와 투표를 마친 뒤 기자들과 만나 이같이 말했다.
정 후보는 “일 잘하는 리더십을 원하는 시민들의 요구가 이번 선거를 통해 드러날 것”이라며 “박빙이겠지만 꼭 승리하겠다”고 강조했다.
정 후보는 “안전을 최고로 확립하는 시장을 반드시 뽑아주시길 부탁드린다”고 했다. 그러면서 전날 밤 진행된 서울시장 후보 토론회를 언급하며 “보신 분들은 누가 시민을 더 안전하게, 편안하게 모실 것인지 판단하게 됐을 것”이라고 말했다.
정 후보는 지난 26일 서소문 고가차도 붕괴 사고 이후 중단했던 유세전을 이날부터 재개할 예정이다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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