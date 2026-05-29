삼성전자, ‘HBM4E 샘플’ 세계 최초 출하

전작 HBM4보다 20% 빨라

용량도 30% 향상…글로벌 고객사 공급

“AI 메모리 시장 성장 강력히 주도할 것”

삼성전자가 세계 최초로 출하한 HBM4E 12단 제품. 삼성전자 제공

삼성전자가 고대역폭 메모리(HBM) 7세대 제품 HBM4E 샘플 출하를 세계 최초로 시작했다.



지난 2월 6세대 제품인 HBM4를 세계 최초로 양산 출하한 데 이어 3개월 만에 다음 세대 제품 샘플까지 공급한 것이다. 삼성전자는 이번 샘플 공급을 시작으로 고객 일정에 맞춰 양산 공급할 예정이다.



삼성전자는 업계 최고 성능의 HBM4E 12단 샘플을 출하했다고 29일 밝혔다.



삼성전자는 HBM4를 통해 성능을 검증한 1c(10나노급 6세대) D램과 4나노 파운드리 공정을 동시에 적용했다. 설계와 공정 최적화를 통해 업계 최고 수준의 성능 구현했다는 게 삼성전자 측 설명이다.



핀당 동작 속도는 14Gbps(초당 기가비트)에서 최대 16Gbps까지 지원한다. HBM4 대비 20% 이상 향상된 수치다. 단일 스택 기준 초당 3.6TB(테라바이트) 대역폭을 제공해 대규모 언어 모델(LLM)과 차세대 인공지능(AI) 시스템 연산 속도를 극대화했다.







저전력 설계·패키징 구조 최적화 기술을 집약해 전작 대비 에너지 효율은 16%, 열 저항 특성은 14% 이상 개선됐다.



황상준 삼성전자 메모리사업부 개발담당 부사장은 “HBM4 양산 성공에 이어 차세대 HBM4E 샘플 공급까지 차질 없이 완수하며 삼성전자의 독보적인 기술 리더십을 시장에 확실히 각인시켰다”며 “앞으로도 압도적인 기술 초격차와 선제적인 생산 인프라 투자를 바탕으로 글로벌 AI 메모리 시장의 성장을 강력하게 주도할 것”이라고 말했다.



손재호 기자 sayho@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 삼성전자가 고대역폭 메모리(HBM) 7세대 제품 HBM4E 샘플 출하를 세계 최초로 시작했다.지난 2월 6세대 제품인 HBM4를 세계 최초로 양산 출하한 데 이어 3개월 만에 다음 세대 제품 샘플까지 공급한 것이다. 삼성전자는 이번 샘플 공급을 시작으로 고객 일정에 맞춰 양산 공급할 예정이다.삼성전자는 업계 최고 성능의 HBM4E 12단 샘플을 출하했다고 29일 밝혔다.삼성전자는 HBM4를 통해 성능을 검증한 1c(10나노급 6세대) D램과 4나노 파운드리 공정을 동시에 적용했다. 설계와 공정 최적화를 통해 업계 최고 수준의 성능 구현했다는 게 삼성전자 측 설명이다.핀당 동작 속도는 14Gbps(초당 기가비트)에서 최대 16Gbps까지 지원한다. HBM4 대비 20% 이상 향상된 수치다. 단일 스택 기준 초당 3.6TB(테라바이트) 대역폭을 제공해 대규모 언어 모델(LLM)과 차세대 인공지능(AI) 시스템 연산 속도를 극대화했다.용량 측면에서도 성능이 개선됐다. HBM4E 12단 제품은 48GB(기가바이트)의 고용량을 구현해 전작 대비 용량을 30% 이상 늘렸으며, 향후 고객사의 다양한 서비스 환경에 맞춰 32GB(8단), 64GB(16단)까지 라인업을 확대할 계획이다.저전력 설계·패키징 구조 최적화 기술을 집약해 전작 대비 에너지 효율은 16%, 열 저항 특성은 14% 이상 개선됐다.황상준 삼성전자 메모리사업부 개발담당 부사장은 “HBM4 양산 성공에 이어 차세대 HBM4E 샘플 공급까지 차질 없이 완수하며 삼성전자의 독보적인 기술 리더십을 시장에 확실히 각인시켰다”며 “앞으로도 압도적인 기술 초격차와 선제적인 생산 인프라 투자를 바탕으로 글로벌 AI 메모리 시장의 성장을 강력하게 주도할 것”이라고 말했다.손재호 기자 sayho@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지