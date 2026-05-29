전쟁 진짜 끝나나…“美, 동맹국에 종전합의 초안 공유”

영국 가디언은 28일(현지시간) 이 같은 내용을 전하면서 도널드

트럼프 미국 대통령이 회람한 초안은 최근 거론됐던 내용과 크게 다르지 않다고 설명했다.

초안에는 30일 이내에 호르무즈 해협의 통행을 전쟁 이전 수준으로 되돌린다는 조항 등이 포함된 것으로 알려졌다.

60일간 휴전을 연장해 이란의 핵 프로그램 관련 협상에 착수하는 내용도 있는 것으로 전해지고있다.

아울러

이란이 핵무기를 만들지 않겠다는 약속,

이란 동결자산 중 최대 120억달러에 대한 접근권을 부여하는 내용 등도 담긴 것으로 알려졌다.

스콧 베선트 미국 재무장관은 합의가 성사될 가능성이 있다고 인정하기도 했다.

다만 그는

트럼프 대통령이 초안을 최종 승인하지 않았음을 언급하면서 “모든 것은 대통령에게 달려있다”고 설명했다.

이 같은 소식이 전해지면서 이날 뉴욕증시 3대 지수는 모두 사상 최고치로 마감했다.