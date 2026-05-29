이른 더위에 대구시 “수인성·식품매개 감염 조심”
대구시는 여름철 수인성·식품매개감염병 발생 증가가 우려돼 6월 감염병 사전예보를 발령했다고 29일 밝혔다.
감염병 사전예보제는 감염병 발생자료를 기반으로 매월 유행 예측 감염병을 선정해 예방 등에 나서는 것이다. 5월 대구 한낮 기온이 33도까지 오르는 등 올해는 예년보다 일찍 무더운 날씨가 찾아왔고 여름도 길 것으로 예상된다. 기온이 상승하면 병원성 미생물 증식이 활발해져 수인성·식품매개감염병 발생 위험도 커진다. 이에 음식물 관리와 섭취에 각별한 주의가 요구된다.
감염병 표본감시 결과 최근 장관감염증 환자 수는 전국 기준 주간 600~700명대로 높은 발생 수준을 보이고 있다. 특히 노로바이러스 유행이 지속되는 가운데 여름철에 주로 발생하는 살모넬라균과 캄필로박터균 감염증 환자가 증가세를 보이는 것으로 나타났다.
살모넬라균 감염증의 경우 계란액을 장시간 상온에 방치하거나 살모넬라균에 오염된 계란을 만진 후 손을 씻지 않은 상태에서 다른 식재료를 다루는 과정에서 교차오염으로 감염될 수 있다. 껍질이 손상되지 않은 달걀을 구입해 냉장 보관하고 껍질을 깬 뒤에는 충분히 가열·조리해 빠른 시간 안에 섭취하는 것이 좋다. 계란을 만진 후에는 반드시 손을 씻어야 한다.
캄필로박터균 감염증은 덜 익힌 육류(특히 가금류), 비살균 유제품, 오염된 물이나 음식 섭취를 통해 감염될 수 있다. 특히 생닭 표면에 캄필로박터균이 존재할 수 있어 세척 등의 식재료 준비 과정에서 교차오염이 일어날 가능성이 있다. 생닭은 가장 마지막에 세척하는 것이 좋고 씻는 물이 튀어 다른 식재료가 오염되지 않도록 주의해야 한다. 노로바이러스는 조개류, 오염된 지하수, 가열하지 않은 채소 따위를 통해 감염된다. 특히 생굴 섭취 시 주의해야 한다.
김신우 대구시 감염병관리지원단장은 “구토, 설사 등 장관감염 증상이 나타나면 자극적이거나 익히지 않은 음식은 피하고 증상이 가벼운 경우 소량씩 자주 수분을 보충하는 것이 도움이 된다”며 “지사제(설사 억제제)를 임의로 복용하면 독소 배출이 지연돼 증상이 악화될 수 있으므로 38도 이상의 고열, 탈수, 심한 설사가 지속되면 반드시 의료 기관을 방문해 적절한 진료를 받아야 한다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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