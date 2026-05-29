삼양그룹 수당재단, 제35회 수당상 시상식 개최
황일두·조성배 교수, ‘제35회 수당상’ 수상…각 상금 2억 원
삼양그룹 수당재단(이사장 김윤)이 지난 27일 서울 소공동 롯데호텔에서 ‘제35회 수당상 시상식’을 개최하고 황일두 포항공대 교수와 조성배 연세대 교수에게 상금 각 2억 원과 상패를 수여했다.
수당상은 삼양그룹 창업자 김연수 선생의 인재육성 정신을 기려 매년 탁월한 업적을 이룬 연구자 2인을 선정하는 상이다.
기초과학 부문 수상자인 황일두 교수는 식물 생장 호르몬인 ‘사이토키닌’의 신호 전달 원리를 밝히고, 이것이 관다발 발달과 노화 조절의 결정적 인자임을 세계 최초로 규명해 식물 생물학 발전에 기여했다.
응용과학 부문 수상자인 조성배 교수는 복합 인공지능(AI) 연구로 산업 현장의 문제를 해결한 공로를 인정받았다. 특히 가전 에너지 수요 예측 연구로 2020년 국제 학술지 ‘에너지(Energy)’ 상위 1% 피인용 논문에 선정된 바 있다.
김윤 이사장은 “끊임없는 탐구심으로 훌륭한 업적을 남긴 두 분께 경의를 표한다”며 “앞으로도 학계 발전과 후학 양성에 정진해 주길 바란다”고 축하를 전했다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
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