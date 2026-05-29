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한국전기안전공사, 행안부 재난안전 평가서 ‘최고 등급’

입력:2026-05-29 09:03
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노후공동주택 점검 99점으로 1위… 전기설비 안전점검은 4년 연속 ‘우수’ 쾌거

한국전기안전공사 본사 건물 전경

한국전기안전공사(사장 남화영)는 행정안전부 주관 ‘2026년 재난안전사업 평가’에서 ‘노후공동주택 세대별 점검’과 ‘전기설비 안전점검’ 사업이 최고 등급인 ‘우수’를 획득했다고 밝혔다.
기후에너지환경부 소관 52개 사업 중 노후공동주택 점검 사업은 종합점수 99점으로 1위(2년 연속 우수), 전기설비 안전점검 사업은 98.6점으로 2위(4년 연속 우수)를 각각 차지했다.
이번 평가에서 공사는 노후 전기설비 위험요인 해소와 생활 밀착형 안전관리 강화 측면에서 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.
남화영 사장은 “현장 중심의 예방형 안전관리 체계를 더욱 강화해 국민이 체감할 수 있는 전기안전 서비스를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr

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