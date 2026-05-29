‘사전투표 완료’ 오세훈 “이재명정부, 이기면 독주할 것”

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 송현옥 여사와 함께 사전투표일인 29일 서울 용산구 한남동 주민센터에 마련된 투표소에서 투표하고 있다. 연합뉴스, 공동취재

서울이 미래로 가느냐, 퇴보하느냐의 갈림길에 있다. 대한민국의 민주주의도 미래로 가느냐, 독재로 가느냐의 갈림길에 있다”며 이같이 말했다.

서울은 제가 돌아오기 전 10여년의 암흑기를 극복하고 이제 겨우 원상회복한 상태”라면서 “선거를 통해 서울의 밝은 미래를 함께 그려주면 좋겠다”며 지지를 호소했다.

오 후보는 지난 26일 서울 서소문 고가 붕괴 사고 이후 중단했던 선거운동을 이날부터 재개할 예정이다.