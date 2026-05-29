‘사전투표 완료’ 오세훈 “이재명정부, 이기면 독주할 것”
국민의힘 오세훈 서울시장 후보는 29일 “이재명정부가 혹시라도 선거에 이기면 공소 취소 특검을 비롯해 미뤄뒀던 정권 독주를 다시 시작할 것”이라고 말했다.
사전투표 첫날인 이날 서울 용산구 한남동 주민센터에 마련된 투표소에서 한 표를 행사한 오 후보는 “서울이 미래로 가느냐, 퇴보하느냐의 갈림길에 있다. 대한민국의 민주주의도 미래로 가느냐, 독재로 가느냐의 갈림길에 있다”며 이같이 말했다.
오 후보는 “서울은 제가 돌아오기 전 10여년의 암흑기를 극복하고 이제 겨우 원상회복한 상태”라면서 “선거를 통해 서울의 밝은 미래를 함께 그려주면 좋겠다”며 지지를 호소했다.
오 후보는 지난 26일 서울 서소문 고가 붕괴 사고 이후 중단했던 선거운동을 이날부터 재개할 예정이다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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