정청래, 사전투표 서울에서 한 이유? “서울 이기면 다 이겨”
6·3 지방선거 사전투표 시작…서울 마포에서 투표
6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 투표를 마친 더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장은 사전투표를 서울에서 한 이유를 묻는 말에 “서울을 이기면 전국을 이긴다”고 답했다.
정 위원장은 이날 오전 자신의 지역구인 서울 마포구에서 투표한 뒤 기자들과 만나 “중요하지 않은 선거가 없지만 서울에서는 꼭 이기고 싶다”며 이같이 말했다.
정 위원장은 “권력은 총구에서 나오지 않고 투표장에서 나온다. 내가 바라는 사람이 꼭 됐으면 좋겠다면 꼭꼭 투표해달라”고 당부했다.
이어 “오늘은 주권재민의 정신을 투표로 표현하는 날”이라며 “헌법을 파괴하고 민주주의를 공격했던 세력들에게 헌법의 준엄함을 투표의 힘으로 보여주기를 바란다”고 덧붙였다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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