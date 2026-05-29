이란군이 28일(현지시간) 밤 특정 표적을 향해 미사일을 발사했다고 파르스 통신이 보도했다. 종전 양해각서(MOU) 체결을 위한 막바지 합의를 시도중인 미국과 이란간 소규모 무력충돌이 이어지며 긴장이 고조되고 있다.
통신은 “군 당국이 조금 전 남부 지역에서 특정 표적을 향해 미사일을 발사했다”며 “이 미사일의 정확한 타격 목표는 아직 파악되지 않았다”고 전했다.
통신은 이어 일부 소식통은 페르시아만 해상에서 무력 충돌이 발생했을 가능성을 제기하고 있다고 덧붙였다.
파르스 통신은 또 “앞서 일부 매체는 이란 부셰르 및 호르모즈간주에서 폭발이 있었다고 보도했으나, 현장 취재 결과 현재까지 이 지역에서는 어떤 폭발도 확인되지 않았다”고 상황을 전했다.
타스님 통신은 방공군 보고서를 인용해 폭발의 진원은 해상이었으며, 호르무즈 해협을 무단으로 통항하는 선박에 대한 경고 사격 과정에서 발생한 것으로 파악됐다고 보도했다.
미국과 이란 간 소규모 무력충돌이 이어졌다.
이란군이 호르무즈 해협을 통과하려던 선박들에 자폭 드론 5대를 날려 보내자 미국이 전투기를 출격시켜 이들 드론을 격추하고 이란 반다르아바스의 드론 통제 시설을 공습했다.
이란은 이런 미국의 공습에 반발해 미 공군기지가 있는 쿠웨이트를 탄도미사일로 공격하려 했지만 쿠웨이트군이 요격한 것으로 전해졌다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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[속보] “이란군, 남부 지역 특정 표적 향해 미사일 발사”
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