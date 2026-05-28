기상청장 “재난 관련 가짜뉴스, 처벌 지침 만들 것”
기상청이 온라인 소셜미디어를 중심으로 유통되는 기상 관련 가짜뉴스와 관련해 근절 방안을 모색하기로 했다. 또 국민이 체감하는 예보 신뢰도 향상을 위해 예보 정확도 시스템을 고도화하기로 했다.
이미선 기상청장은 28일 오전 서울 동작구 기상청 서울청사에서 국민주권정부 출범 1주년 기자간담회를 열고 이같이 밝혔다. 이 청장은 “관련법에 따라 기상예보는 기상예보업을 가진 사람만 할 수 있고 벌금·과태료 규정도 있지만 그동안 한 번도 시행한 적이 없다”며 “관련 지침을 만들고 법리 검토를 거쳐 가짜 뉴스에 대한 위원회를 구성할 예정”이라고 밝혔다.
예보 정확도와 관련해선 “현재 한반도의 강수 유무 정확도는 90% 정도로 전 세계와 비교해도 낮지 않다”며 “기후변화 시대에서 중요한 건 강수의 강도에 대한 정확도다. 이를 반영할 수 있는 예보 정확도 기준을 마련하는 것이 제 과제”라고 말했다. 그러면서 한국형수치예보모델(KIM)의 활용도를 높이는 방안도 고민 중이라고 밝혔다.
이 청장은 이 밖에 특보·재난문자 개편부터 재생에너지 기상서비스와 인공지능(AI) 기술 융합 등 자연 재난의 안전망을 넓히는 데 주력해 왔다는 점을 중심으로 핵심 성과를 밝혔다. 감시·예측·특보 체계 강화, 기후위기 감시·예측 정보 활용 강화, 재생에너지 기상서비스 개시, 한국형 수치 모델 현업화 및 인공지능(AI) 기술 융합 등이다.
이어 이 청장은 기후위기 시대 국민의 안전과 편의를 위한 전방위적인 기상·기후 혁신 및 규제 합리화를 추진하고 있다고 설명했다.
이 청장은 “지난 1년간 갈수록 복잡해지고 심화하는 기후재난의 양상에서도 국민의 기본 안전을 최우선으로 하는 기상청이 되려고 노력해 왔다”며 “기후 위기 시대에 선제적으로 대응하는 기상·기후 강국 실현을 목표로 앞으로도 국민 맞춤형 기상기후서비스를 지속적으로 고도화해 나가겠다”고 말했다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
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