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이현재, 사전투표 독려…“하남 발전 골든타임 이어가야”

입력:2026-05-28 21:51
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이현재 국민의힘 하남시장 후보가 “중단없는 하남 발전을 위해 소중한 한 표를 행사해 달라”고 사전투표를 독려했다.

이 후보는 28일 기자회견을 열고 “이번 지방선거는 시민의 삶을 책임질 행정가를 선택하는 선거”라며 “시정을 책임질 행정가와 정치인 선거는 구분해 판단해 달라”고 밝혔다.

이 후보는 “중단없는 하남 발전의 시작은 한 표에서 시작된다”며 “당선 후 즉시 업무에 복귀해 현장으로 달려가 하남의 골든타임을 이어가겠다”고 말했다.


이어 자신의 재임 기간 성과로 ▲50여년간 묶여 있던 그린벨트 규제 완화 ▲20년간 지연된 캠프콜번 사업 정상화 ▲13개 기업 유치와 약 1조원 규모 투자 성과 등을 제시했다.

이 후보는 “하남은 전국 최초 민원행정서비스 2년 연속 대통령상 수상, 대입 합격자 수 증가 등 ‘하남살이가 자부심이 되는 도시’로 성장하고 있다”고 강조했다.

이 후보는 과거 시정 운영 사례를 언급하며 “지금까지 추진해 온 주요 사업들이 원점으로 돌아갈 수 있다”고 주장했다. 이어 LH 폐기물 소송, 시청역 미설치, 캠프콜번 사업 장기 지연 등을 거론하며 행정 실패가 반복돼서는 안 된다고 말했다.


아울러 상대 후보를 겨냥해 “교육토론회 불참과 법정토론회 태도 등을 시민들이 판단해 달라”고 강조했다.

동서울변전소 문제와 관련해서는 “주민 의견이 충분히 반영되지 않으면 건축허가를 내주지 않겠다”고 밝혔다. 또 상대 후보 측에 변전소 관련 입장을 명확히 밝힐 것을 요구했다.

권역별 공약도 재차 제시했다. 미사 지역에는 9호선 강일~미사 선개통과 호수공원 워터스크린 설치, 감일 지역에는 3호선 조기 개통과 복지·문화체육시설 확충, 위례 지역에는 위례신사선 하남 연장과 버스노선 확대 등을 추진하겠다고 밝혔다.

이 후보는 “성과로 증명한 행정 경험을 바탕으로 하남 발전을 이어가겠다”며 시민들의 사전투표 참여를 당부했다.

하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

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