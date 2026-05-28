고양시, 러브버그 유충 단계 방제…“시민 불편 최소화”
정발산 일대 친환경 BTI 살포
경기 고양시가 초여름 대량 발생이 우려되는 러브버그에 대응하기 위해 유충 단계부터 친환경 방제에 나섰다.
고양시는 기후에너지환경부가 추진하는 ‘러브버그 유충 미생물제제(BTI) 실증 연구’에 참여해 지난 27일 정발산 일대 약 5000㎡ 구간에 미생물제제(BTI) 살포를 완료했다고 28일 밝혔다.
이번 실증 연구는 러브버그 유충 개체 수를 친환경적으로 줄일 수 있는 미생물제제의 효과와 현장 적용 가능성을 검증하기 위한 사업이다.
시는 유동인구가 많고 주택가 및 주요 도로와 인접한 정발산 일대를 실증 대상지로 선정해 선제 대응에 나섰다.
BTI(Bacillus thuringiensis israelensis)는 파리목 유충에 선택적으로 작용하는 토양 세균 기반 미생물제제로, 환경 영향을 최소화하면서 표적 방제가 가능한 친환경 방제 방식이다.
모기 유충 방제에도 활용되고 있으며, 국립생물자원관 실험 결과에서는 도포 후 48시간 이내 유충 살충률이 98%에 달하는 것으로 나타났다.
시는 성충 발생 이후 진행되는 대규모 화학 방제가 비표적 생물과 생태계에 영향을 줄 수 있다는 점을 고려해 성충 단계 대응보다 유충 단계의 사전 관리에 중점을 두고 이번 방제를 추진했다.
특히 러브버그 유충은 습하고 어두운 낙엽층이나 부엽토 아래에 집단 서식하고 한 번에 300~500개의 알을 낳는 높은 번식력을 지녀 초기 밀도 관리가 중요하다는 설명이다.
러브버그는 성충이 꽃가루받이를 돕는 화분매개자 역할을 하고 애벌레는 유기물을 분해해 토양을 비옥하게 만드는 익충으로 알려져 있다.
사람을 물거나 질병을 매개하지는 않지만 대량 발생 시 군집 비행을 하거나 건물 외벽과 차량 등에 달라붙어 시민들에게 심리적 불쾌감과 생활 불편을 유발해 왔다.
시 관계자는 “러브버그 관련 민원이 주로 6월에 집중되는 만큼 성충 발생 이후 대응보다 유충 단계에서의 선제 관리가 중요하다”며 “앞으로도 친환경적이고 지속가능한 방제 방안을 통해 시민 불편을 줄이고 쾌적한 생활환경 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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