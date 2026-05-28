경기도선관위 “박충식 후보 ‘미국공인회계사’ 경력 사실 아냐”
경기도선거관리위원회가 박충식 더불어민주당 연천군수 후보의 선거 공보물에 기재된 ‘미국공인회계사(AICPA)’ 경력이 사실과 부합하지 않는다고 판단했다.
경기도선관위는 최근 김덕현 국민의힘 연천군수 후보 캠프가 제기한 이의신청에 대해 “박충식 후보자가 선거벽보와 선거공보에 게재한 ‘미국공인회계사(AICPA)’ 경력은 사실이 아니다”라고 결정했다고 28일 밝혔다.
선관위는 해당 내용을 경기도선관위 게시판에 공고하고, 연천군 지역 사전투표소와 투표소에 관련 공고문을 게시하기로 했다.
이번 결정은 박 후보 측이 그동안 ‘미국공인회계사’ 경력 표기에 문제가 없다는 입장을 밝혀온 가운데 나왔다.
이에 대해 박 후보 선거대책위원회는 같은 날 입장문을 내고 선관위 결정을 수용하고 즉시 시정 조치하겠다고 밝혔다.
선대위는 “박 후보가 미국공인회계사(AICPA) 시험 4과목 전체에 합격한 사실은 객관적 사실”이라며 “이번 사안은 시험 합격 여부가 아닌 명칭 사용과 표현 방식에 대한 해석 차이에서 비롯된 문제”라고 설명했다.
이어 “당시 사회적 관행과 인식을 기준으로 명칭을 사용했지만 선관위 판단을 존중해 바로잡겠다”고 밝혔다.
또 선대위는 최근 선거 구도 변화 속에서 상대 후보 측이 표현상 문제를 과도하게 확대 해석하고 있다고 주장하며 “남은 선거기간 동안 정책과 비전으로 평가받겠다”고 밝혔다.
한편, 이번 논란은 김 후보 측이 지난 22일 박충식 후보의 선거벽보와 선거공보에 기재된 미국공인회계사 경력에 대해 허위 의혹을 제기하고 선관위에 이의를 신청하면서 본격화됐다.
이후 박 후보는 기자회견을 통해 “AICPA 시험 합격 사실은 명백하다”며 허위사실 공표 의혹을 부인했고, 김 후보 측은 “정식 라이선스 없이 공인회계사 명칭을 사용할 수 없다”고 반박해 양측 공방이 이어져 왔다.
연천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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