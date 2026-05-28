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충북대 실험실서 독성가스 누출…14명 부상·30명 대피

입력:2026-05-28 21:17
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충북대학교 실험실에서 독성가스가 누출돼 10여명이 병원으로 옮겨지는 사고가 발생했다..

소방당국에 따르면 28일 저녁 7시 10분쯤 충북 청주시 서원구 충북대학교 농업대학 실험실에서 독성 물질인 ‘브로민(Br)’ 이 담긴 500㎖ 용량의 시약병이 떨어져 깨졌다.

이 사고로 브로민의 기체 상태인 브롬가스가 실험실에 퍼지면서 호흡 곤란 증세를 보인 대학생 등 14명이 병원으로 옮겨진 것으로 전해졌다.


함께 있던 30명은 자력으로 밖으로 대피했다고 한다.

브로민은 강한 산화성 물질로 독성이 강해 증기 흡입 시 점막과 호흡기 등에 손상을 줄 수 있는 물질로 알려져있다.

경찰은 “미생물 실험을 하고 있었다”는 학교 관계자의 진술을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.


신지호 기자 pss@kmib.co.kr

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