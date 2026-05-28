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[속보]미군 “이란, 쿠웨이트에 미사일 발사…취약한 휴전에 도전”

입력:2026-05-28 20:22
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이란 수도 테헤란의 광장에서 6일 열린 친정부 집회에서 한 남성이 호르무즈 해협의 그래픽과 도널드 트럼프 미 대통령의 입술이 꿰매진 대형 광고판 앞에서 이란 국기들 흔들고 있다. AP뉴시스

[속보]미군 “이란, 쿠웨이트에 미사일 발사…취약한 휴전에 도전”

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

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