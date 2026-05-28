노동부, 서소문 고가 철거 재개 조건부 승인
정부가 서울 서소문 고가차도 철거 공사 재개를 조건부 승인했다.
고용노동부는 28일 서울시의 서소문 고가차도 상부 거더 해제 작업 계획을 ‘노동자 안전 조치 이행’ 조건을 걸어 승인했다고 밝혔다.
노동부는 이날 오후 3시부터 국토교통부, 서울시, 경찰 등 관계 기관과 합동 회의를 열고 철거 공법과 안전 대책 등을 논의했다. 오후 4시에는 서울시가 낸 작업계획서에 대한 심의를 진행했다.
앞서 서울시는 전날 노동부에 구조물 해체를 위한 작업 재개를 신청했다. 그러나 노동부가 안전 조치 미흡을 이유로 비계 철거 작업만 승인했다. 이에 시는 계획서를 보완해 이날 추가로 제출했다.
시가 제출한 작업계획서에 따르면 서소문 고가 철거 현장 붕괴 사고로 멈춘 경의선 철도가 다시 개통되기까지는 40시간이 소요될 것으로 보인다. 공중비계 철거 6시간, 슬라브 철거와 선로 복구에 총 34시간 등이 걸릴 것으로 예상된다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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