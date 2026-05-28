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이용 “추미애에게 속은 하남, 중앙정치 디딤돌로만 이용”[인터뷰]

입력:2026-05-28 20:17
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경기 하남갑 국회의원 보궐선거에 나선 이용 국민의힘 후보는 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보에 대해 “하남을 중앙정치 디딤돌로만 생각했다. 하남 시민들은 더는 (민주당에) 속지 않는다”고 말했다. 윤석열 전 대통령 측근이었던 이 후보는 출마 선언 때 눈물을 흘리며 계엄에 사과한 것에 대해 “진심이었다”고 강조하고, “이젠 지역에 대한 애착과 정책 공약으로 평가받고 싶다”고 말했다. 국민일보는 28일 하남 선거사무소에서 이 후보를 만났다. 다음은 일문일답.


-왜 다시 하남갑인가
“추 후보 때문이다. 추 후보는 6선 시켜주면 지역에 예산 폭탄 떨어트리고 현안 다 해결하겠다고 했다. 그런데 선거 끝나니 중앙정치에만 몰두했다. ‘왜 추 후보를 뽑았는지 모르겠다’는 주민 토로를 듣고 결심했다. 선거 패배 후 지난 2년간 주민과 함께 땀 흘리며 깊이를 쌓았다.”

-경쟁자인 이광재 민주당 후보에 대한 평가는
“이 후보는 감일신도시 주민이 초청한 공약 발표회를 당일 일방적으로 불참하겠다고 통보했다. 100여명 주민을 기만하고, 하급자 취급을 한 거다. 후보 때도 이런 데 국회의원이 되면 얼마나 주민을 무시하겠는가. 국회의원이 되어선 안 될 사람이라고 생각한다.”


-이광재 민주당 후보와 토론회에서 정치공방 했는데
“이 후보가 마지막 발언에서 ‘네거티브 정치, 구태정치 끝내야 한다’고 발끈했다. 젊고 깨끗한 신인 정치 키워야 하는 건 맞다. 그런데 후보등록 17일 만에 오는 건 도둑놈 심보 아닌가. 이 질문 30초에 이 후보가 그렇게 발끈했다. 나는 30초가 아닌 3년을 하루하루 힘들게 이겨내 왔다. 자기 성질 못 이겨서 네거티브 정치는 끝내야 한다니, 절대 용납할 수 없다. 자신의 과오를 30초도 받아들이지 못하는 사람이 어떻게 정치를 하나. 후보로서 자격이 없는 거다.”

-현장 민심을 어떻게 보나
“‘이번에는 추미애를 꼭 이겨달라’고 응원해주신다. 지금도 추미애와 이용의 대결이라고 생각하는 거다. 이 후보는 보이지도 않는다. 시민은 이 후보더러 ‘추미애처럼 또 나갈 거 아니냐’라고 한다. 이 후보는 추미애 꼬리표를 달고 있는 후보다.”

-당 지지율이 낮은 상황이다
“‘국민의힘만 아니면 당신 참 좋다. 빨간색만 아니면 좋다’라는 말을 듣는다. 내 태생은 전북 전주다. 호남향우회 대의원으로 2년 활동도 했다. 선배들도 ‘사람은 참 좋은데 색깔은 참 거시기 혀’라고도 했다(웃음). 지역 정치는 사람을 봐줬으면 좋겠다. 색깔은 언제든 바꿀 수 있지만, 자신의 태생은 바꿀 수 없다는 말이 있지 않으냐.”


-핵심 공약은
“하남시민 아침 20분을 책임지겠다. 보궐선거 임기 2년 안에 5호선 급행을 실현하겠다. 재선 의원으로 국회 국토교통위원회 간사를 맡아 예산 편성부터 시작하겠다. 하남 교통 문제를 해결해 출퇴근길만이라도 좀 더 편안하도록 만들어드리고 싶다. 이광재 후보는 그린벨트를 풀겠다는 말도 안 되는 말을 한다. 그러려면 최소 10년이 걸린다. 어불성설이다.”

-지지율이 뒤처진다
“추 후보와도 늘 15% 포인트 이상 벌어졌지만, 결과적으로는 1% 포인트 차이였다. 1000표 정도다. 지금은 하루에 100명, 200명을 내 사람으로 만들겠다는 간절한 마음으로 뛰고 있다. 그간 저를 믿어준 분들 마음을 믿고 한 분 한 분 만나 뵙는 게 전략이다.”

-당선한다면 가장 먼저 할 일은
“버스 배차다. 난 하남을 가깝지만 먼 서울이라고 부른다. 감일·위례 신도시는 주민이 7만5000명인데 지하철이 없다. 하남이 불균형한 도시라는 거다. 나는 정치를 위한 공약이 아니라 삶의 터전에서 느낀 것을 공약으로 내세웠다. 내 아이들이 하남에 사는 초등학교 4학년, 5학년이다. 시민들의 국회의원이 되면 약속을 지킬 거고, 떠나지 않고 책임 있게 정치할 거다.”

-마지막으로 하남 시민에게 호소한다면
“지역일꾼은 진정성과 애착이 중요하다고 생각한다. 뜨내기 정치·철새 정치가 아닌 진정한 하남시 지역일꾼 이용에게 꼭 한 표 부탁드린다.”

하남=최수진 기자 orca@kmib.co.kr

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