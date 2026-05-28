서소문 고가 철거 공사 곧 재개…‘안전 조치 동반 조건’ 노동부 승인
상판이 무너져 6명의 사상자를 낸 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 공사가 곧 재개될 것으로 보인다.
고용노동부 서울서부지청은 28일 작업중지해제심의위원회를 열어 서울시가 제출한 철거계획서를 조건부 승인했다. 노동부는 근로자 안전 조치를 동반하라는 조건을 달았다.
서울시는 이날 곧바로 공사를 재개할 계획이다.
시는 철거 작업을 논의하기 위해 이날 오후 관계기관과의 합동 회의를 열었다.
서소문 고가는 지난 26일 새벽 철거 중 대들보 역할을 하는 구조물인 거더가 2.9㎝가량 침하했다.
이에 현장에서 공사를 멈추고 같은 날 오후 안전 진단을 하던 중 슬라브 일부가 무너져 공사 관계자 3명이 숨지고 공무원 3명이 다쳤다.
노동부는 사고 발생 직후, 작업 중지 명령을 내렸었다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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