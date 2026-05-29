부산 해산물로 미쉐린 스타 도전… 차오란 정용재 셰프
[인터뷰] 정용재 시그니엘 부산 차오란 총괄셰프
“화장실서 메모”… 폐쇄적 중식 주방서 버틴 30년
“부산다운 하이엔드 중식 만들고 싶다”
선배 화교 셰프들의 손끝을 훔쳐봤다. 그리고 기억이 흐려지기 전 화장실로 뛰어가 변기 커버 위에 작은 수첩을 펼쳤다. 소스 배합과 불의 타이밍, 웍(중국식 프라이팬) 위 재료가 익어가는 순간을 기록으로 남겼다.
시그니엘 부산 중식당 ‘차오란’을 이끄는 정용재 총괄셰프의 시작은 그렇게 치열했다. 2024년부터 올해까지 3년 연속 ‘미쉐린 가이드 부산·서울’ 선정 레스토랑에 이름을 올린 차오란의 주방을 책임지는 그는 지금도 자신을 “매일 새롭게 배우는 요리사”라고 말한다.
이제 그는 부산 해산물과 광둥식 조리법을 결합한 ‘부산다운 하이엔드 중식’으로 미쉐린 스타에 도전하고 있다.
정 셰프는 28일 국민일보와의 인터뷰에서 “요리는 하루만 멈춰도 뒤처지는 세계”라며 “고객의 입맛과 트렌드는 매우 빠르게 변하기 때문에 늘 새로운 마음으로 요리를 바라보려 한다”고 말했다. 그의 요리 철학은 ‘일신우일신(日新又日新)’이다. 하루하루 새롭게 변화하고, 매일 새로운 감각으로 요리를 대해야 한다는 의미다.
원래 그의 꿈은 피아니스트였다. 예술고 진학을 준비했던 그는 외고 중국어과로 방향을 틀었고 이후 해군 복무 시절 청와대 만찬 행사에서 양식 담당 군무관 셰프를 만나며 요리의 세계에 빠져들었다. 전역 후 경주호텔학교에서 양식을 배웠고, 롯데호텔 입사 뒤 중식과 인연을 맺었다.
당시 롯데호텔 중식당은 대부분 화교 셰프가 이끌고 있었다. 중국어를 할 수 있었던 그는 자연스럽게 통역 역할을 맡게 됐고, 그 과정에서 중식의 매력에 빠져들었다. 하지만 기술을 배우는 과정은 결코 쉽지 않았다.
정 셰프는 “외국인으로서의 소외감보다 수십 년간 묵묵히 지켜온 장인 정신의 벽을 마주했을 때가 가장 두려웠다”며 “레시피를 정형화해 알려주는 문화가 아니다 보니 눈으로 보고 몸으로 익혀야 했다”고 회상했다.
그는 “대놓고 메모할 수 없는 분위기여서 선배 셰프들의 손 움직임과 소스 통 위치, 재료가 팬에 들어가는 순간까지 머릿속으로 기억했다”며 “기회를 봐 화장실로 뛰어가 주머니 속 수첩에 몰래 적었다”고 말했다.
또 “간장 몇 국자 같은 단순한 수치뿐 아니라 ‘팬에서 연기가 피어오른 뒤 3초’, ‘재료 표면이 살짝 쪼그라드는 순간’ 같은 감각적인 부분까지 적었다”며 “그렇게 만든 비밀 노트가 지금의 저를 만들었다”고 덧붙였다.
당시 수첩은 지금도 남아 있다. 정 셰프는 “메모장이 너무 낡아 현재는 따로 정리해 컴퓨터 사진 파일 형태로 보관하고 있다”며 “지금도 종종 꺼내보며 초심을 떠올린다”고 말했다.
이후 그는 홍콩 만다린 오리엔탈 호텔에서 중식 셰프 과정을 수료하며 광둥식 해산물 요리를 본격적으로 익혔다. 2002년 한일 월드컵 VIP 중식 행사를 맡았고, 13·14·15·16대 청와대 대통령 중식 행사에도 참여했다. 아시아나항공 기내식 자문위원과 노동부 중식 직업능력개발훈련 사업심사평가위원 등으로 활동하며 호텔 중식 분야에서 경력을 쌓아왔다.
그는 롯데호텔 ‘살롱 퀼리네르(Salon Culinaire)’ 요리대회 대상과 중국 청도 국제 해산물 요리대회 입상, 2017년 K-Hotelier 대상 등을 수상하며 실력도 인정받았다.
부산에서 수십 년간 먹장어(꼼장어) 전문점을 운영한 어머니의 영향도 컸다. 어린 시절부터 자연스럽게 해산물을 접했던 그는 지금도 부산 식재료에 대한 애착이 강하다.
정 셰프는 “어머니가 생선을 사라고 하면 며칠 뒤 태풍이 오는 경우가 많았다”며 웃었다. 이어 “부산 바다를 읽는 감각은 결국 어머니에게 배운 셈”이라고 말했다.
차오란은 부산 해산물과 광둥식 조리법을 결합한 ‘부산다운 하이엔드 중식’을 선보이고 있다. 특히 기장 미역과 자갈치시장에서 들여오는 당일 생선은 차오란 요리의 핵심 재료다.
그는 “광둥식 요리는 식재료 본연의 맛과 식감을 극대화하는 요리”라며 “부산 해산물은 그 자체로 완성된 감칠맛과 탄탄한 육질을 가지고 있다”고 설명했다.
차오란의 대표 메뉴로는 ‘광둥식 생선찜’을 추천했다. 매일 가장 상태가 좋은 우럭이나 도미를 골라 정교한 타이밍으로 쪄낸 뒤 파기름과 특제 간장 소스를 더하는 방식이다.
정 셰프는 “부산 바다의 신선함과 홍콩 스타일의 세련된 조리법이 만나는 메뉴”라며 “‘부산다운 하이엔드 중식’의 정수를 보여주고 싶었다”고 말했다. 그는 수비드 방식으로 조리한 문어와 새우, 채소를 X.O소스와 함께 볶아낸 메뉴도 차오란의 시그니처 요리로 소개했다.
그의 요리에는 음악도의 감각도 남아 있다. 정 셰프는 “피아노와 요리는 놀라울 만큼 닮아 있다”며 “불의 세기와 향의 타이밍, 식감의 흐름을 조율하는 과정은 하나의 교향곡을 완성하는 것과 비슷하다”고 설명했다.
이어 “첫맛의 강렬함부터 마지막 여운까지 리듬감 있게 이어지는 코스를 만들고 싶다”며 “맛의 포르테와 피아니시모를 조율하는 것이 저만의 스타일”이라고 덧붙였다.
정 셰프는 여기서 멈추지 않고 ‘미쉐린 스타’ 획득을 다음 목표로 삼고 있다.
그는 “단순히 스타를 받는 것이 아니라 그 수준을 꾸준히 유지할 수 있는 시스템과 팀 문화를 만드는 것이 더 중요하다”며 “전통 중식의 정수 위에 부산 식재료와 지역성을 담아 차오란만의 색깔을 더욱 선명하게 만들고 싶다”고 말했다.
정 셰프는 “부산은 계절마다 최고의 해산물이 쏟아지는 도시”라며 “차오란은 부산 바다의 맛을 가장 세련된 방식으로 풀어내는 중식당이 되고 싶다”고 강조했다.
최근에는 사회공헌 활동에도 적극 나서고 있다. 그는 올해 열리는 국제구호개발 NGO 컴패션 자선 만찬 행사에 다른 셰프 15팀과 함께 재능기부 형태로 참여한다. 수익금은 전액 전 세계 빈곤 아동 지원에 사용된다. 아울러 시그니엘 부산도 컴패션 채리티 디너 행사의 메인 스폰서로 참여한다.
정 셰프는 “한 접시의 요리가 누군가의 내일을 바꿀 수도 있다고 생각한다”며 “요리는 사람을 행복하게 만들고 때로는 위로하는 힘도 있다”고 했다.
그는 몽골 대통령 부인이 한국에서 치료받던 당시 3개월 동안 맞춤 음식을 제공했던 경험도 떠올렸다. 정 셰프는 “고향 음식과 중식을 함께 준비해 드렸는데 몸 상태가 많이 좋아져 돌아가시면서 두 손을 꼭 잡아주셨다”며 “타국 생활 속에서 음식으로 작은 위로를 전할 수 있었다는 점이 오래 기억에 남는다”고 회상했다.
정 셰프는 “차오란이 단순한 호텔 중식당이 아니라, 부산을 찾으면 꼭 들러야 하는 미식 공간으로 기억됐으면 좋겠다”며 “부산다운 하이엔드 중식으로 고객들에게 오래 기억될 경험을 선사하겠다”고 강조했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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