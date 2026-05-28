‘깐부회동 2탄’ 기대감…젠슨 황 다음주 한국 온다
엔비디아 창업자 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 다음 주 한국을 찾는 것으로 전해졌다. 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋 이후 약 7개월 만의 방한으로, 삼성전자와 SK하이닉스는 물론 LG·네이버 등과 인공지능(AI) 협력 확대 방안을 논의할 것으로 전망된다.
28일 반도체·IT 업계에 따르면 황 CEO는 다음 달 1∼4일 대만 타이베이에서 열리는 엔비디아 연례 AI 콘퍼런스 ‘GTC 타이베이 2026’ 주요 일정을 마친 뒤 한국을 방문할 예정인 것으로 전해졌다.
업계에선 황 CEO의 다음 주 방한을 계기로 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 기업과의 고대역폭 메모리(HBM), 차세대 AI 가속기, 파운드리 협력 논의가 이뤄질 가능성에 주목하고 있다.
이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장 등 국내 주요 그룹 총수들과 연쇄 회동 가능성도 나온다.
특히 황 CEO는 방한 기간 구광모 LG그룹 회장과도 만나는 것으로 알려졌다. 두 사람은 피지컬 AI 분야를 중심으로 양사의 협력 확대 방안을 논의할 것으로 전망된다.
황 CEO가 이번에 방한해 이 회장, 정 회장과 다시 한자리에서 회동하며 ‘제2의 깐부회동’을 가질지도 관심이 쏠린다.
황 CEO는 이 회장, 정 회장과 지난해 10월 말 한 치킨집에서 이른바 ‘깐부회동’을 하며 큰 화제를 모으기도 했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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