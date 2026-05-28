HD현대重, 캐나다 조선소 찾아 잠수함 홍보전…“K원팀 수주 총력”
캐나다 잠수함 도입 사업에 ‘원팀’으로 참가하고 있는 HD현대중공업이 현지 조선소를 찾아 협력 방안을 논의하며 막바지에 다다른 수주전에 총력을 기울이고 있다.
HD현대중공업은 지난 26일(현지시간) 캐나다 데이비조선소 오타와 사무소에서 양사 경영진이 회동을 갖고 조선 및 함정 사업 전반에 걸친 협력 강화 방안을 논의했다고 28일 밝혔다. 회동에는 HD현대중공업 박용열 함정사업본부장과 데이비조선소 제임스 데이비스 최고경영자(CEO) 등이 참석했다.
HD현대중공업은 이 자리에서 세계 1위 조선사로서 기술력과 K-잠수함의 우수성을 소개하고, 캐나다 조선산업 발전을 위해 양사가 함께 기여할 수 있는 협력 방안에 대해 의견을 교환했다.
캐나다 퀘백주(州)에 있는 데이비조선소는 19세기 초 설립된 캐나다 최대 규모의 조선소로, 쇄빙선·해양플랜트·군수지원함 등의 건조 실적을 보유하고 있다. 또한 핀란드 헬싱키조선소를 자회사로 두고 있어 양사 협력관계는 북극권 시장까지 아우르는 장기적 전략 파트너십으로 발전할 것으로 기대된다고 HD현대중공업은 전했다.
캐나다 잠수함 사업(CPSP)은 캐나다 해군이 운용 중인 빅토리아급 잠수함을 대체하기 위해 최대 12척의 차세대 잠수함을 도입하는 프로젝트다. 총 사업비는 60조원 규모로 추산되며, 한화오션·HD현대중공업 ‘원팀’과 독일의 티센크루프마린시스템스(TKMS)가 최종 후보에 올라 경쟁하고 있다. 캐나다 정부는 다음 달 말에 우선협상대상자를 선정할 것으로 예상된다.
앞서 HD현대는 지난 1월 HD현대오일뱅크를 중심으로 캐나다 원유업체로부터 수조 원 규모의 원유 수입 방안을 마련하고, 현지 조선소에 선박 건조 노하우 이전과 잠수함 운용 보수 종합 컨설팅을 제공하는 등 캐나다 잠수함 수주를 위한 ‘절충교역’ 협력을 제안한 바 있다.
주원호 HD현대중공업 사장을 비롯한 경영진은 지난 23일 캐나다 브리티시컬럼비아주 빅토리아 에스퀴몰트 해군기지에서 열린 도산안창호함 입항 환영식과 주캐나다대사 주관 리셉션 등에도 참석해 수주전에 힘을 보탰다.
주 사장은 “캐나다 데이비조선소, 어빙조선소 등 캐나다를 대표하는 조선소들과 조선 및 함정사업 분야에 대해 상호 역량을 공유하고 사업 영역을 확장해 나가는 데 뜻을 모으고 있다”며 “캐나다와의 조선 협력에 앞장서는 등 ‘K-방산 원팀’이 캐나다 잠수함 사업을 수주할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것”이라고 말했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
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