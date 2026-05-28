조합원 120명 단톡방서 특정 후보 지지 활동… 노조 지부장 고발

조합원에 후보 지지 글 게시 종용 혐의

선관위, 공직선거법 위반 혐의 고발

조합원 40여명 선거사무소 방문 동원 의혹



노동조합 단체 대화방에서 특정 부산시장 후보 지지를 종용하고 조합원들을 선거사무소 방문에 동원한 혐의로 버스회사 노조 지부장이 경찰에 고발됐다.



동래구선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거와 관련해 공직선거법 위반 혐의로 A여객 노조 지부장 B씨를 지난 27일 동래경찰서에 고발했다고 밝혔다.



선관위에 따르면 B씨는 선거운동 목적의 사회관계망서비스(SNS) 단체 대화방을 개설한 뒤 조합원 등 120여명을 초대해 특정 부산시장 후보 C씨를 지지하도록 유도한 혐의를 받고 있다.



또 조합원들에게 후보 지지 글 게시를 종용하고 조합원 40여명을 동원해 후보 선거사무소를 방문해 지지 선언하게 한 혐의도 받고 있다.



공직선거법은 직업적 기관·단체 조직 내에서 직무상 영향력을 이용해 구성원에게 선거운동을 하거나 하게 하는 행위를 금지하고 있다. 이를 위반할 경우 3년 이하 징역 또는 600만원 이하 벌금에 처할 수 있다.







부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 924 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 노동조합 단체 대화방에서 특정 부산시장 후보 지지를 종용하고 조합원들을 선거사무소 방문에 동원한 혐의로 버스회사 노조 지부장이 경찰에 고발됐다.동래구선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거와 관련해 공직선거법 위반 혐의로 A여객 노조 지부장 B씨를 지난 27일 동래경찰서에 고발했다고 밝혔다.선관위에 따르면 B씨는 선거운동 목적의 사회관계망서비스(SNS) 단체 대화방을 개설한 뒤 조합원 등 120여명을 초대해 특정 부산시장 후보 C씨를 지지하도록 유도한 혐의를 받고 있다.또 조합원들에게 후보 지지 글 게시를 종용하고 조합원 40여명을 동원해 후보 선거사무소를 방문해 지지 선언하게 한 혐의도 받고 있다.공직선거법은 직업적 기관·단체 조직 내에서 직무상 영향력을 이용해 구성원에게 선거운동을 하거나 하게 하는 행위를 금지하고 있다. 이를 위반할 경우 3년 이하 징역 또는 600만원 이하 벌금에 처할 수 있다.선관위 관계자는 “학교나 종교단체, 회사 등 다양한 조직 내에서 구성원의 의사에 반해 선거운동을 하게 하는 경우 선거법 위반이 될 수 있다”며 주의를 당부했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지