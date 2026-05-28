[속보] 국민연금, 올해 국내주식 비중 14.9%→20.8%로 확대
국민연금이 올해 국내주식 보유 목표 비중을 14.9%에서 20.8%로 확대한다.
국민연금 기금운용위원회는 28일 제5차 국민연금 기금운용위원회를 열고 이같은 내용이 담긴 ‘2027~2031년 중기자산배분안’을 의결했다.
지난해 5월 의결한 2026년 기금운용계획에 따라 국민연금의 올해 국내주식 목표 비중은 14.4%였다.
이후 코스피 상승세로 국내주식 투자액 비율이 높아지면서 기금위는 지난 1월 회의를 열고 국내주식 목표 비중을 14.9%로 0.5%포인트 높였다.
하지만 코스피의 급등세가 이어지면서 지난 2월 말 기준 국내주식 비중은 24.5%를 기록해 이미 목표치를 크게 넘어선 상황이 됐다.
이에 따라 기금위는 이날 국내주식 목표 비중을 20.8%까지 늘려 목표치를 현실화하기로 결정했다.
기금위는 이번 결정이 국내주식 시장의 구조적인 변화 가능성과 국내주식 실제 비중 확대 상황을 고려해 기금의 장기 수익성과 안정성을 높이고 리밸런싱(재조정)에 따른 시장 영향을 완화하기 위함이라고 설명했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사