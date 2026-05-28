‘보완수사권·전건송치’ 논의 앞두고 화력 모으는 檢…검사장들 “이젠 목소리 낼 때”

서울 서초구 대검찰청 모습. 연합뉴스

대검찰청이 전국 고검장·검사장 화상회의를 소집하며 형사소송법 개정 논의 대응에 나선 가운데 일선 검사장들 사이에서 보완수사권 존치, 전건송치 부활 등과 관련해 적극적으로 목소리를 낼 때라는 의견이 나온다. 그간 검찰개혁 국면에서 검찰 수뇌부는 공개적인 의견 표명 등을 자제해 왔지만,

검찰개혁 핵심인 형소법 논의 국면에서는 ‘침묵이 능사’가 아니라는 지적이다.

대검은 각 사안에 대한 장·단점을 담은 자료를 각 고검장·검사장들에게 배포했고, 기관장들은 이에 대한 의견 표명 절차를 거치게 된다.