악수하다 손목 부여잡은 박근혜…PK·강원 돌며 국힘 지원

사전투표일을 이틀 남겨둔 27일 오전 경남 진주시 중앙시장을 찾은 박근혜 전 대통령이 시민들과 악수를 한 후 고통스러운 표정을 짓고 있다. 뉴시스

사전투표일을 이틀 남겨둔 27일 오전 경남 진주시 중앙시장을 찾은 박근혜 전 대통령이 시민들과 악수를 한 후 고통스러운 표정을 짓고 있다. 뉴시스

박근혜 전 대통령이 28일 오전 강원 원주 중앙시장에서 열린 김진태 국민의힘 강원도지사 후보 지지 현장 방문에서 시민들에게 인사를 하고 있다. 뉴시스

박근혜 전 대통령이 28일 오후 강원 횡성군 로터리 슈퍼 앞에서 진행된 김진태 국민의힘 강원도지사 후보 지지 유세에서 시민들과 인사를 나누고 있다. 뉴시스

이날 서울 강동구 암사역 앞 유세에서 “‘윤어게인’도 모자라 ‘박근혜 어게인’, ‘MB 어게인’으로 지선 성격을 바꿔놓고 있다”며 “언론에서 보수 결집한다고 하는데 우리는 더 결집해야 한다”고 말했다.