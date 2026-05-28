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악수하다 손목 부여잡은 박근혜…PK·강원 돌며 국힘 지원

입력:2026-05-28 17:31
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사전투표일을 이틀 남겨둔 27일 오전 경남 진주시 중앙시장을 찾은 박근혜 전 대통령이 시민들과 악수를 한 후 고통스러운 표정을 짓고 있다. 뉴시스

박근혜 전 대통령이 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘 후보 지원 유세에 나선 가운데 시민들과 잇따라 악수를 한 뒤 손목 통증을 호소하는 모습이 포착됐다.

28일 정치권에 따르면 박 전 대통령은 전날 경남 진주중앙시장을 찾아 박완수 경남지사 후보와 한경호 진주시장 후보 등 국민의힘 후보들에 대한 지지를 호소했다. 현장에는 박 전 대통령을 보기 위해 모인 시민과 지지자들로 붐볐고, 일부는 “대통령 박근혜”를 연호하며 환호했다.

박 전 대통령은 시장을 돌며 시민들과 악수를 이어갔다. 이 과정에서 오른쪽 손목을 왼손으로 감싸 쥔 채 얼굴을 찡그리는 장면이 취재진 카메라에 포착됐다. 박 전 대통령은 과거 선거 지원 유세 때도 장시간 악수로 손에 무리가 가 붕대를 감은 채 일정을 소화한 바 있다.


사전투표일을 이틀 남겨둔 27일 오전 경남 진주시 중앙시장을 찾은 박근혜 전 대통령이 시민들과 악수를 한 후 고통스러운 표정을 짓고 있다. 뉴시스

박 전 대통령의 일정에 동행한 유영하 국민의힘 의원은 소셜미디어 페이스북을 통해 당시 현장 분위기를 전했다. 유 의원은 “박근혜 대통령님을 모시고 진주 중앙시장을 시작으로 울산 신정시장, 양산 남부시장, 부산 기장시장을 다녀왔다”며 “가는 곳마다 인파에 휩쓸려서 사고가 날까 걱정이었다”고 밝혔다.

이어 “시민들은 대통령님의 손이라도 한 번 잡아보겠다고 있는 힘을 다해 손을 뻗쳤고, 대신 잡아준 손은 이래저래 아프다”며 “한편으로는 고맙고 감사하지만 들어오는 손을 막아내야 하는 나도 어쩔 수가 없었다”고 했다.

박근혜 전 대통령이 28일 오전 강원 원주 중앙시장에서 열린 김진태 국민의힘 강원도지사 후보 지지 현장 방문에서 시민들에게 인사를 하고 있다. 뉴시스

박 전 대통령은 최근 전국을 돌며 국민의힘 후보 지원에 나서고 있다. 지난 23일 대구, 25일 충청권을 찾은 데 이어 전날에는 진주와 양산, 울산, 부산을 잇달아 방문했다.


이날에는 강원 원주 중앙시장을 찾아 김진태 강원도지사 후보, 원강수 원주시장 후보 등과 함께 시민들을 만났다. 박 전 대통령이 원주 중앙시장을 찾은 것은 2012년 이후 14년 만이다.

박 전 대통령은 현장에서 “많은 원주 시민 여러분께서 나오셔서 따뜻하게 맞아주시니 정말 감사하다”며 “아버지께서 군에 계실 때 양구에서 근무하신 적이 있기 때문에 강원도에 남다른 애정을 느낀다”고 말했다.

박근혜 전 대통령이 28일 오후 강원 횡성군 로터리 슈퍼 앞에서 진행된 김진태 국민의힘 강원도지사 후보 지지 유세에서 시민들과 인사를 나누고 있다. 뉴시스

국민의힘은 박 전 대통령의 지원 유세가 보수층 결집에 영향을 미치고 있다고 보고 있다. 여권 후보들과 접전을 벌이는 일부 지역에서 박 전 대통령의 등판이 지지층 투표율을 끌어올릴 수 있다는 기대도 나온다.

반면 더불어민주당은 박 전 대통령의 선거 지원을 겨냥해 비판 수위를 높이고 있다. 정청래 총괄상임선대위원장은 이날 서울 강동구 암사역 앞 유세에서 “‘윤어게인’도 모자라 ‘박근혜 어게인’, ‘MB 어게인’으로 지선 성격을 바꿔놓고 있다”며 “언론에서 보수 결집한다고 하는데 우리는 더 결집해야 한다”고 말했다.

박 전 대통령은 이후 강원 횡성과 경북 문경으로 이동해 국민의힘 후보 지원을 이어간다. 29일에는 경남 창원을 찾아 보수층 결집을 호소할 예정이다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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