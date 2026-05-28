“구타·성폭행 있었다” 韓서도 증언… 이스라엘은 부인·조롱
팔레스타인 가자지구행 구호 선박에 올랐다가 이스라엘군에 나포됐던 한국 활동가들이 이스라엘 측의 구타·성폭행 등이 있었다고 밝혔다. 이스라엘 정부가 일체의 학대를 부인하는 가운데 나온 주장으로, 앞서 나온 외국 활동가들의 설명과도 일맥상통한다.
활동가 김아현(활동가명 해초)씨와 김동현씨, 조나단 빅토르 리(활동가명 승준)는 28일 팔레스타인 해방을 위한 항해 한국본부(KFFP)와 인도주의실천의사협의회 등 주최로 서울 중랑구 녹색병원에서 열린 기자회견에서 이스라엘군의 구체적 가혹행위를 증언했다. 셋은 앞서 가자지구행 ‘글로벌 수무드 선단’에 탑승했다가 이스라엘군에 나포, 지난 20일 석방됐다.
이들은 이스라엘군에 붙잡힌 활동가들이 전방위적 폭력에 노출됐다고 밝혔다. 김동현씨는 “5~10분간 셀 수 없이 구타당했다”고 말했고, 조나단 빅토르 리씨도 “무장한 병사들에게 구타와 전기 충격을 당했다”고 설명했다.
이들은 이스라엘군이 동료 활동가가 폭행당하는 모습을 강제로 보게 하고 비살상용 탄환 등으로 심한 부상을 입혔다고 주장했다. 총상이나 골절상을 입은 부상자들에게 적절한 처치나 의료 물품이 제공되지 않았다고도 비판했다.
녹색병원 측은 활동가들을 검진한 결과 횡문근 융해증(김동현씨)과 고막 파열(김아현씨), 갈비뼈 골절(조나단 빅토르 리씨)이 확인됐다고 발표했다.
이날 회견에서는 성적 폭력이 있었다는 주장도 공통적으로 제기됐다. 김아현씨는 “남성들은 테이저건으로 고문당하고 여성들은 성추행·성폭행을 당했다”고 말했다. 조나단 빅토르 리씨 역시 “몇몇은 성폭력에 노출됐다. 우리가 겪은 신체적·성적 폭력은 심각했다”고 털어놨다.
이스라엘군이 활동가들을 성적으로 학대했다는 증언은 이번이 처음이 아니다. 가디언 등 외신에 따르면 호주의 환경 운동가 바이올렛 코코는 구금시설로 옮겨지기 전 컨테이너 내부에서 이스라엘 병사들로부터 성폭행당했다고 밝혔다. 호주의 영화제작자이자 활동가인 줄리엣 라몬트 역시 이스라엘의 ‘감옥선’에서 다섯 명의 남성으로부터 폭행·성폭행 피해를 입었다고 돌이켰다.
글로벌 수무드 선단 측은 보도자료를 통해 활동가들이 이스라엘 특수부대원들로부터 학대당했다고 소개했다. 속칭 ‘고문선’으로 통하는 배 한 척에서만 최소 12건의 성적 학대 사례가 보고됐다고도 밝혔다.
이스라엘은 활동가들에 대한 학대가 사실무근이라는 입장을 고수하고 있다. 주한이스라엘대사관은 지난 26일 발표한 성명에서 활동가들의 학대 주장이 입증되지 않았다고 강조했다. 활동가들의 증언을 양국 우호관계에 대한 훼손 시도로 규정하기도 했다.
정부 차원의 SNS 여론전도 이어가고 있다. 이스라엘 외무부는 최근 공식 엑스(X) 계정에 활동가들의 영상을 연달아 공유하며 “평화 활동가가 아니라 혼돈의 대리인들” “‘선단 무정부주의자’들은 어디에나 혼란과 도발을 불러온다”고 비난했다. 목 보호대를 착용했던 활동가가 귀국 시에 보호대를 제거한 사진을 올리며 “기적이다. 선단 무정부주의자가 순식간에 완치됐다”고 조롱하기도 했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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