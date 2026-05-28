“UAM 허브도시 조성” 주광덕, 시민제안 공약 발표
노인복지·반려동물 의료·공공급식 등
시민 체감형 정책 3가지 공약 제시
주광덕 국민의힘 남양주시장 후보가 도심항공모빌리티(UAM) 허브도시 구상과 함께 노인복지·반려동물 의료·공공급식 등 생활밀착형 시민제안 공약을 발표했다.
주 후보는 28일 남양주시를 수도권 미래 모빌리티 거점으로 육성하기 위한 UAM 인프라 구축과 함께 시민 체감형 정책 3가지를 핵심 공약으로 제시했다.
우선 미래 교통 분야에서는 왕숙·진접 등 신도시 개발 초기 단계부터 UAM 이착륙장(버티포트)을 설계에 반영해 지상 교통망과 연계된 입체형 교통체계를 구축하겠다는 계획을 밝혔다.
이를 통해 GTX·BRT 등 기존 교통 인프라와 결합한 미래 모빌리티 도시 조성을 추진한다는 구상이다.
생활 분야 공약으로는 노인복지 강화, 반려동물 의료체계 구축, 스마트 공공급식 시스템 도입이 포함됐다.
노인복지 분야에서는 75세 이상 후기 고령층을 대상으로 고용량 독감백신 무료 접종을 단계적으로 확대하고, 거동이 불편한 어르신을 위한 찾아가는 접종 서비스 도입을 추진한다.
반려동물 정책으로는 권역별 반려동물 테마파크 조성과 함께 ‘우리동네 반려동물안심병원 네트워크’를 구축해 취약계층의 진료비 부담을 줄이고, 농촌 지역을 위한 이동식 동물병원 운영 방안도 포함됐다.
공공급식 분야에서는 QR코드를 활용한 식재료 이력 추적 시스템과 AI 기반 맞춤형 식단 편성, 통합 컨트롤타워 신설 등을 통해 안전성과 투명성을 강화하겠다는 계획이다.
주 후보는 “UAM 허브도시 구상이 남양주의 100년 미래를 위한 큰 틀이라면 시민제안 공약은 일상의 변화를 만드는 정책”이라며 “비전과 체감 정책을 함께 추진하겠다”고 말했다.
한편, 주 후보는 앞서 남부권 하이브리드 도시 조성, 9호선 연장 및 역사 신설, 중앙대 남양주병원 및 공공의료원 설립, AI 자율교통·에너지·고령친화 도시 등 4대 실증도시 프로젝트를 핵심 공약으로 제시한 바 있다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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