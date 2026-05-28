“UAM 허브도시 조성” 주광덕, 시민제안 공약 발표

노인복지·반려동물 의료·공공급식 등

시민 체감형 정책 3가지 공약 제시

주광덕 국민의힘 남양주시장 후보. 주광덕 후보 캠프 제공

생활 분야 공약으로는 노인복지 강화, 반려동물 의료체계 구축, 스마트 공공급식 시스템 도입이 포함됐다.