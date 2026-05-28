일상 복지 실현…김병수 ‘선도 복지 시즌2’ 공약 발표
김병수 국민의힘 김포시장이 28일 시민 생애주기와 생활 수요를 반영한 ‘김병수표 선도 복지 시즌2’ 공약을 발표하고, 생활밀착형 복지 확대 구상을 제시했다.
김 후보 캠프는 이번 공약이 지난 4년간 시정 경험을 바탕으로 한 정책 연장선이라며, 김포 시민의 일상 전반을 반영한 복지 정책 강화에 초점을 맞췄다고 설명했다. 특히 기존 인프라 중심 정책을 넘어 의료·주거·여가·반려동물 분야까지 확장한 점을 강조했다.
민선 8기 김포는 전국 최초의 반려동물 공공진료센터를 비롯해 도시형 운전면허센터, 여권민원실, 아이발달지원센터, 패밀리 파크골프장, 맨발걷기 길, 달빛어린이 병원 등 다른 지자체가 벤치마킹하는 ‘김병수표 선도 복지 시즌1’을 완성해왔다는 설명이다.
의료 분야에서는 소아성형외과 유치가 핵심 공약으로 제시됐다. 캠프는 어린이 응급진료 체계는 개선됐지만 외상 등 전문 치료를 위해 외부 병원을 찾아야 하는 불편이 여전하다며, 소아 전문 성형 진료체계를 구축해 지역 내 치료 공백을 해소하겠다는 계획을 밝혔다.
예방의료 정책으로는 대상포진 백신 지원 확대가 포함됐다. 현재 일부 계층에 한정된 지원을 40·50대 중장년층까지 확대해 질병 예방 중심의 생활 보건 체계를 강화하겠다는 구상이다.
주거 정책으로는 5호선 역세권 개발 시 장기거주 무주택자 우선공급 방안이 제시됐다. 캠프는 역세권 개발 혜택이 외부 투기 수요가 아닌 지역 실수요자에게 돌아가야 한다며, 장기 거주 시민 중심의 주거 안정 정책을 추진하겠다고 밝혔다.
반려동물 및 생활복지 분야에서는 유기동물보호소 건립이 포함됐다. 기존 반려동물 공공진료센터 운영 경험을 바탕으로 보호·입양·교육 기능을 통합한 공공 보호 체계를 구축하겠다는 계획이다.
여가·체육 분야에서는 패밀리 파크골프장 3개소 추가 조성이 추진된다. 기존 노년층 중심 시설에서 확장해 가족 단위 생활체육 공간으로 전환하고, 권역별로 균형 있게 배치해 접근성을 높인다는 구상이다.
김 후보 측은 “지난 4년간 시정 경험을 통해 축적된 이해를 바탕으로 시민 일상에 맞춘 복지 정책을 설계했다”며 “아이부터 중장년, 반려동물 가족까지 아우르는 생활 복지를 실현하겠다”고 밝혔다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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