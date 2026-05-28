정동영 통일장관, ‘북핵시설 누설’ 의혹 검찰 수사
정동영 통일부 장관이 북한 핵시설 관련 정보를 누설했다는 의혹으로 검찰 수사를 받게 됐다.
서울남부지검은 서울중앙지검에서 넘겨받은 정 장관 고발 사건을 형사1부(부장검사 강호준)에 배당한 것으로 28일 전해졌다. 적용 혐의는 공무상비밀누설이다
정 장관은 지난 3월 6일 국회에서 북한 우라늄 농축시설을 언급하며 기존에 알려진 평안북도 영변, 남포시 강선 외에 평안북도 구성을 거론해 논란이 됐다.
이후 미국은 국내 외교안보·정보 관련 부처와 기관을 통해 항의 뜻을 전달한 것으로 알려졌다.
통일부는 당시 정 장관이 국제원자력기구(IAEA) 사무총장 발언과 과학국제안보연구소(ISIS) 등 연구기관 발표, 언론 보도 등을 근거로 북한 핵시설 상황을 종합적으로 설명한 것이라고 해명했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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