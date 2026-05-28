“내 금발 어때?” 트럼프 닮은 물소, 도축 직전 극적 생존
방글라데시에서 도널드 트럼프 미국 대통령을 꼭 빼닮은 외모로 화제를 모은 흰 물소가 도축 직전 기사회생했다.
과도한 관심이 쏠리자 현지 정부가 직접 나서 “과도한 관심으로 안전 문제가 우려된다”며 도축을 막고 국립동물원 이송을 결정했기 때문이다.
28일 로이터통신과 데일리메일 등 외신에 따르면 방글라데시 수도 다카 인근 나라양간지의 한 목장에 사는 몸무게 750㎏의 흰 물소가 최근 소셜미디어 스타로 떠올랐다.
금발을 연상케 하는 독특한 앞머리와 분홍빛 피부, 전체적인 생김새가 트럼프 대통령을 연상시킨다며 현지인들이 ‘도널드 트럼프’라는 애칭을 붙여준 것이다.
당초 이 물소는 이슬람 최대 명절인 이드 알아드하(Eid al-Adha·희생제) 제물로 팔려 도축될 운명이었다. 하지만 온라인을 통해 사진과 영상이 급속도로 퍼져나가면서 수많은 구경꾼과 관광객이 몰려들었고, 사태가 커지자 방글라데시 내무부까지 개입하기에 이르렀다.
살라후딘 아흐메드 방글라데시 내무장관은 “대중의 관심이 비정상적으로 커지면서 안전 문제가 우려된다”며 도축 중단 결정을 내렸다. 정부는 물소 구매자에게 대금을 환불해 주고, 해당 물소를 다카 국립동물원으로 보낼 계획인 것으로 전해졌다.
물소 주인인 지아우딘 므리다는 현지 매체 프로톰 알로와의 인터뷰에서 “동생이 머리 모양을 보고 장난 삼아 트럼프라는 이름을 붙였는데 인터넷에서 유명해졌다”면서 “원래 성격은 매우 온순하다”고 설명했다.
현지 주민들의 반응도 뜨겁다. 한 주민은 “페이스북에서 사진을 처음 봤을 때 정말 트럼프 대통령을 닮았다고 생각했다”며 “얼굴형과 헤어스타일까지 비슷하다”고 놀라워했다. 또 다른 주민은 “이 물소는 매우 얌전한데, 그 점만큼은 트럼프 대통령과 다르다”는 뼈있는 농담을 남기기도 했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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