2014년 이어 두 번째 도전 홍명보, 명예회복 시험대
홍명보 한국 축구대표팀 감독이 지도자로 두 번째 월드컵에 도전한다. 2026 북중미월드컵은 그가 2014년 브라질 대회의 실패를 만회하고 명예 회복을 할 수 있는 마지막 기회로 여겨진다. 비판 여론 속에 월드컵 여정을 시작한 터라 예상을 뛰어넘는 결과를 내는 것만이 답이 될 수 있다.
‘영원한 리베로’. 선수 홍명보를 관통하는 별명이다. 아시아 최고 수비수였던 그는 A매치 136경기에 출전했고, 네 차례 월드컵 무대를 밟았다. 은퇴 후 23세 이하 대표팀 지휘봉을 잡아 2012 런던올림픽 동메달을 이끌기도 했다.
손흥민(LAFC)은 최근 국제축구연맹(FIFA) 인터뷰에서 “우리 감독님은 정말 놀라운 업적을 이루셨다. 2002년 월드컵 대표팀 주장으로서 모든 선수들을 이끌고 멋진 여정을 선사했다”며 “나도 팀 동료들과 함께 그런 여정을 만들고 싶다”고 말했다. 월드컵 4강 신화의 주역이었던 홍 감독처럼 새 역사를 쓰고 싶다는 의지를 드러낸 것이다.
12년 전 브라질 대회는 한국 축구의 아픔으로 남아 있다. 대회 1년 전 사령탑에 오른 홍 감독은 조별리그 1무 2패 탈락이라는 초라한 성적표를 받았다. 선수 파악 부족, 경험·전술 부재 등 냉혹한 평가가 뒤따랐다. 두 번째 월드컵 도전도 험난했다. 2024년 7월 국가대표 감독 복귀 과정에 불공정 선임 논란이 불거졌다. 월드컵 본선행을 이끌었으나, 대회 직전까지 완성되지 않은 스리백 수비를 두고도 여러 말이 나왔다.
홍 감독은 “좋은 위치로 32강 진출”이라는 1차 목표를 밝혔다. 조 1위를 노린다는 의미다. 3개국이 공동 개최하는 북중미월드컵은 멕시코 고지대와 더위 적응, 폭우, 장거리 이동 등 변수가 많다. 도사리는 변수를 이겨내면 새로운 길을 열 수 있다는 게 홍 감독의 판단이다.
한국이 속한 A조 1위는 여러 이점을 안는다. 멕시코 고지대에 적응한 상태로 장거리 이동 없이 조별리그부터 16강전까지 치를 수 있다. 상대적으로 전력이 떨어질 C·E·F·H·I조 중 3위를 32강에서 만나 초반 토너먼트 통과도 유리해진다. 축구팬들의 눈높이는 최소 16강에 맞춰져 있다. 4년 전 카타르 대회 때 한국의 성적이다.
한국은 오는 31일 미국 유타주 솔트레이크시티의 브리검영대 사우스필드에서 트리니다드토바고와 평가전을 갖는다. 해발 1460ｍ 고지대에서 치르는 실전이다. 유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL) 결승전을 앞둔 이강인(파리 생제르맹)만 이번 경기에 뛰지 않는다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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