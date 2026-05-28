‘계엄 국무회의 위증’ 尹 무죄…‘사후 계엄선포문’ 강의구는 징역 1년6월

윤석열 전 대통령. 사진공동취재단

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한 전 총리가 ‘합법적 외관을 갖추기 위해 국무회의를 소집하자’

고 건의했느냐”는 질문에 윤 전 대통령이 “

국무위원들이 외관을 갖추려고 온 인형도 아니고, 너무 의사가 반영된 질문 아니냐”고 답한 부분이 위증이라며 기소했다.

1차 소집된 한 전 총리가 국무회의 개최 필요성을 말하자 그제야 2차로 국무위원을 소집했다는 것이 공소사실의 전제”라며

“윤 전 대통령은 한 전 총리의 건의와 상관없이 처음부터 국무위원들을 소집할 계획을 가졌을 가능성이 커 보인다”고 밝혔다. 이어 “추후 연락받고 온 최상목 전 경제부총리에게 교부할 문건이 미리 준비됐었고, 윤 전 대통령은 추가 소집을 지시할 당시 ‘빨리 도착할 수 있는 국무위원’이 아니라 최 전 부총리 등 6명을 특정했다. 당일 저녁 최초 소집한 6인과 회동한 이후 최 전 부총리를 포함한 나머지 국무위원들을 2차로 소집할 계획을 갖고 있었던 것으로 보인다”고 짚었다.

강의구 전 대통령실 부속실장이 28일 서울중앙지법에서 열리는 1심 선고에 출석하고 있다. 연합뉴스

재판부는 강 전 실장이 비상계엄 선포 사흘 뒤인 2024년 12월 6일 계엄 선포문 표지를 작성해 윤 전 대통령, 한 전 총리, 김용현 전 국방부 장관의 부서(서명)를 받아 보관했다가 폐기한 혐의를 유죄로 인정했다.

계엄 선포문 표지가 공문서이며 강 전 실장이 비상계엄이 적법한 절차에 의해 이뤄진 것처럼 보이게 하려는 목적으로 허위로 작성됐다는 특검팀 주장을 받아들인 것이다.

피고인은 대통령을 가까이서 보좌하는 1급 고위공무원인 부속실장으로, 대통령의 직무수행을 올바르게 보좌해야 함에도 이 사건 비상계엄 선포가 국무총리와 관계 국무위원의 부서가 있는 문서로 이뤄지지 않았다는 절차적 하자를 인지했다”며

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이를 은폐하기 위해 당초 존재하지 않던 국방 부서 추가한 표지 형식을 새롭게 작성하고 윤 전 대통령 등의 서명을 받아 허위공문서를 작성했다”고 지적했다.