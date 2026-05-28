‘계엄 국무회의 위증’ 尹 무죄…‘사후 계엄선포문’ 강의구는 징역 1년6월
한덕수 전 국무총리의 내란 재판에서 위증한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에게 무죄가 선고됐다. 재판부는 윤 전 대통령이 12·3 비상계엄 당시 한 전 총리가 건의하기 전부터 국무회의를 소집할 계획이 있었다고 봤다.
서울중앙지법 형사32부(재판장 류경진)는 28일 위증 혐의로 재판에 넘겨진 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했다. 내란 특검은 징역 2년을 구형했었다.
재판부는 윤 전 대통령이 한 전 총리 내란 혐의 재판에 증인으로 나와 답한 내용이 기억에 반하는 허위 증언이 아니라고 판단했다. 앞서 특검은 “한 전 총리가 ‘합법적 외관을 갖추기 위해 국무회의를 소집하자’고 건의했느냐”는 질문에 윤 전 대통령이 “국무위원들이 외관을 갖추려고 온 인형도 아니고, 너무 의사가 반영된 질문 아니냐”고 답한 부분이 위증이라며 기소했다.
재판부는 “1차 소집된 한 전 총리가 국무회의 개최 필요성을 말하자 그제야 2차로 국무위원을 소집했다는 것이 공소사실의 전제”라며 “윤 전 대통령은 한 전 총리의 건의와 상관없이 처음부터 국무위원들을 소집할 계획을 가졌을 가능성이 커 보인다”고 밝혔다. 이어 “추후 연락받고 온 최상목 전 경제부총리에게 교부할 문건이 미리 준비됐었고, 윤 전 대통령은 추가 소집을 지시할 당시 ‘빨리 도착할 수 있는 국무위원’이 아니라 최 전 부총리 등 6명을 특정했다. 당일 저녁 최초 소집한 6인과 회동한 이후 최 전 부총리를 포함한 나머지 국무위원들을 2차로 소집할 계획을 갖고 있었던 것으로 보인다”고 짚었다.
윤 전 대통령은 무죄가 선고되자 미소를 지으며 변호인과 악수한 뒤 퇴정했다. 무죄 공시를 원한다고도 했다.
이날 12·3 비상계엄과 관련한 ‘사후 계엄선포문’을 작성한 혐의로 기소된 강의구 전 대통령실 부속실장은 1심에서 실형을 선고받고 법정 구속됐다.
서울중앙지법 형사30부(재판장 박옥희)는 28일 허위공문서 작성 및 행사 등 혐의로 재판에 넘겨진 강 전 실장에게 징역 1년 6개월을 선고했다. 재판부는 도주 우려가 있다는 이유로 강 전 실장을 법정에서 구속했다.
재판부는 강 전 실장이 비상계엄 선포 사흘 뒤인 2024년 12월 6일 계엄 선포문 표지를 작성해 윤 전 대통령, 한 전 총리, 김용현 전 국방부 장관의 부서(서명)를 받아 보관했다가 폐기한 혐의를 유죄로 인정했다. 계엄 선포문 표지가 공문서이며 강 전 실장이 비상계엄이 적법한 절차에 의해 이뤄진 것처럼 보이게 하려는 목적으로 허위로 작성됐다는 특검팀 주장을 받아들인 것이다.
재판부는 “피고인은 대통령을 가까이서 보좌하는 1급 고위공무원인 부속실장으로, 대통령의 직무수행을 올바르게 보좌해야 함에도 이 사건 비상계엄 선포가 국무총리와 관계 국무위원의 부서가 있는 문서로 이뤄지지 않았다는 절차적 하자를 인지했다”며 “이를 은폐하기 위해 당초 존재하지 않던 국방 부서 추가한 표지 형식을 새롭게 작성하고 윤 전 대통령 등의 서명을 받아 허위공문서를 작성했다”고 지적했다.
다만 허위작성공문서 행사 혐의는 무죄로 판단했다. 재판부는 “피고인은 문서를 책상 서랍에 보관하다가 파기했는데, 이 행위만으론 문서에 관한 공공의 신용을 해했다고 볼 수 없다”고 설명했다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
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