‘한 달 미만’ 나눠쓴 육아휴직에 法 “합산해 급여 청구 가능”
“급여청구권 2차 육휴 때 발생”
육휴 분할 시 신청기한 첫 판단
육아휴직을 한 달 미만으로 나눠 사용해 첫 휴직 때 육아휴직급여를 신청하지 못했더라도 이후 전체 휴직 기간과 합산해 휴직급여를 받을 수 있다는 법원 판단이 나왔다.
서울행정법원 행정7부(재판장 강우찬)는 28일 A씨가 서울지방고용노동청 서울남부지청장을 상대로 낸 육아휴직 급여 부지급처분 취소 소송에서 원고 승소로 판결했다.
사기업에 다니는 A씨는 둘째 자녀 양육을 위해 2024년 3~4월에 걸쳐 21일간 육아휴직을 썼다. 고용보험법상 육아휴직 급여를 받으려면 최소 30일 이상 육아휴직을 사용해야 하기 때문에 A씨는 첫 휴직 직후 급여를 신청하지 못했다.
이후 A씨는 같은 해 9월부터 이듬해 8월까지 두 번째 육아휴직에 들어갔고, 이 기간에 대한 육아휴직급여를 받았다. 그러나 A씨가 2025년 5월에 과거 1차 육아휴직급여를 뒤늦게 신청한 것이 문제가 됐다.
노동청은 A씨가 육아휴직급여 신청 기한인 ‘육아휴직이 끝난 날로부터 1년 이내’ 규정을 지키지 않았다는 이유로 첫 휴직 기간인 21일치의 급여 지급을 거부했다. A씨는 불복해 심사청구를 했으나 고용보험심사관도 이를 기각했다. 이에 A씨는 첫 휴직 당시에는 급여 신청이 불가했다며 소송을 제기했다.
법원은 1차 휴직의 경우 한 달이 채 되지 않아 급여 청구권 자체가 생기지 않았다며 A씨의 손을 들어줬다. 재판부는 “급여를 받을 수 있는 권리조차 생기지 않은 상태였다”며 “12개월 이내에 청구해야 한다는 제척기간 제도를 적용할 수 없다”고 판단했다.
이어 “2차 육아휴직이 시작돼 합산 기간이 30일이 된 때 비로소 1·2차 육아휴직 전체에 관한 하나의 청구권이 발생한다”며 “원고가 2차 육아휴직급여를 신청한 이상, 1차 육아휴직 부분까지 포함한 전체 권리가 행사된 것으로 봐야 한다”고 설명했다.
노동청은 ‘거절될 신청이라도 미리 해뒀어야 기한이 연장된다’는 취지로 주장했으나 재판부는 이를 받아들이지 않았다. 재판부는 “주권자인 국민에 대한 예의 없음마저 느껴지게 한다”며 “국가에 ‘모성에 대한 특별한 보호’와 노력의무를 부과한 취지에 정면으로 반한다”고 질타했다.
앞서 대법원은 2021년 전원합의체 판결에서 “육아휴직 급여 신청 기간은 반드시 지켜야 하는 강행규정”이라고 판단했는데, 이번 사건은 육아휴직을 분할 사용한 경우 신청 기한을 어떻게 계산할지에 대한 법원의 첫 판단이다.
서울행정법원은 이번 사건이 ‘한국형 사회법원’ 모델 추진 후 처음 선고되는 모성보호 사건이라고 밝혔다. 서울행정법원은 장애인, 임산부, 아동, 기초생활수급대상자 등 사회적 약자와 관련된 사회보장사건을 전문 합의부에서 처리토록 하고 있다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
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