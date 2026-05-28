정덕영·강수현, 양주시장 선거 여야 고발전 격돌

정덕영 더불어민주당 양주시장 후보. 정덕영 후보 캠프 제공

강 후보 측이 지난 2022년 6월 1일 치러진 양주시장 선거 당시 선거관리위원회에 제출한 정치자금 수입·지출 회계보고서와 이번 사실관계의 일치 여부 확인이 진실 규명에 가장 결정적인 객관적 입증 경로가 될 것으로 본다”고 밝혔다.

강수현 국민의힘 양주시장 후보. 강수현 후보 캠프 제공