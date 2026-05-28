정덕영·강수현, 양주시장 선거 여야 고발전 격돌
경기 양주시장 선거가 막판에 접어든 가운데 더불어민주당 정덕영 후보와 국민의힘 강수현 후보 측이 각각 ‘정치자금법 위반 혐의’와 ‘허위사실 공표 혐의’를 제기하며 서로를 맞고발했다.
정덕영 후보 캠프는 지난 2022년 지방선거 당시 강수현 후보가 지인으로부터 현금 3000만원이 든 가방을 전달받았다는 구체적인 제보를 확보했다며 강 후보를 정치자금법 위반 혐의로 양주경찰서에 고발했다.
정 후보 측은 당시 선거관리위원회에 제출된 회계보고서와의 일치 여부가 진실 규명의 핵심이라며 수사기관의 신속한 조사를 촉구하는 동시에, 이 사안과 관련해 직접적인 정치 공방을 자제하고 정책 활동에만 전념하겠다는 입장을 밝혔다.
정 후보 측은 “강 후보 측이 지난 2022년 6월 1일 치러진 양주시장 선거 당시 선거관리위원회에 제출한 정치자금 수입·지출 회계보고서와 이번 사실관계의 일치 여부 확인이 진실 규명에 가장 결정적인 객관적 입증 경로가 될 것으로 본다”고 밝혔다.
이에 맞서 강 후보 캠프의 김민호 대변인은 같은 날 정 후보를 공직선거법상 허위사실공표 혐의로 맞고발하며 전면 대응에 나섰다.
김 대변인은 지난 23일 열린 양주시장 후보자 TV 토론회에서 정 후보가 “전국에서 유일한 공직선거법 3번 유죄판결”이라는 팻말을 든 것을 문제 삼으며, ‘유일한’이라는 확정적 표현이 객관적 사실에 부합하지 않는 허위사실이라고 반박했다.
또한 김 대변인은 선거방송 토론회가 유권자 판단에 직결되는 공적 공간인 만큼 근거가 불분명한 표현에 대한 책임은 가볍지 않다고 강조했다.
김 대변인은 “이번 고발은 후보자 검증 자체를 문제 삼는 것이 아니고, 선거방송 토론회에서 유권자의 판단에 영향을 줄 수 있는 확정적 표현이 사실에 근거했는가 하는 점”이라며 “수사기관은 해당 표현이 공직선거법상 허위사실공표에 해당하는지 철저히 조사해 달라”고 촉구했다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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