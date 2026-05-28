KR, 함부르크서 북유럽 해운업계와 탈탄소·AI 협력 강화
AI 기반 해사 플랫폼·디지털 의사결정 기술 공개
북유럽 해운사 임원 참여… 글로벌 협력 네트워크
한국선급(KR)이 독일 함부르크에서 북유럽 해사업계와 함께 국제해사기구(IMO) 탄소규제 대응과 AI 기반 해사 서비스, 친환경 선박 전략 등을 논의하며 글로벌 탈탄소·디지털 협력 확대에 나섰다.
KR은 지난 20~21일 독일 함부르크에서 ‘제1회 KR 북유럽위원회 및 기술세미나’를 개최했다고 28일 밝혔다.
이번 행사에는 북유럽 주요 해운·조선업계 관계자 60여명이 참석했다. KR은 세미나에서 IMO 해양환경보호위원회(MEPC) 84차 회의 결과에 따른 온실가스 영향 분석과 AI 기반 해사 서비스 플랫폼 ‘KR Marinote.AI’, 탈탄소 의사결정 지원 플랫폼 ‘KR PILOT·POWER’, 기존 컨테이너선 탈탄소화 전략 등을 소개했다.
특히 IMO의 환경규제 강화에 따라 해운업계의 탈탄소 대응 부담이 커지는 상황에서 선박 운항 효율화와 탄소 감축을 지원하는 디지털 기술에 대한 관심이 집중됐다.
외부 전문가 세션에서는 GSR Services의 Henning Gramann이 선박 재활용 유해물질 목록(IHM) 규제 동향을 설명하며 유럽 해사 환경규제 변화도 공유했다.
행사 기간에는 KR 북유럽 및 함부르크 지부 사무실 개소식도 함께 열렸다. 해사업계 주요 인사 150여 명이 참석해 KR의 유럽 네트워크 확대와 협력 강화 의지를 확인했다.
이어 열린 KR 북유럽위원회에는 북유럽 주요 해운회사 임원들이 참석해 국제 해사 규제 대응과 협력 방안 등을 논의했다. 초대 위원장에는 독일 해운사 Sloman Neptun의 Guido Försterling 이사회 멤버가 선임됐다.
이영석 KR 회장은 “북유럽위원회 출범은 글로벌 파트너십 확대를 위한 중요한 이정표”라며 “위원회 논의가 고객 서비스 향상과 글로벌 해운산업의 지속가능한 성장에 기여하길 기대한다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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