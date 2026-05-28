포항시장 후보 TV토론 ‘보이콧’…박용선, ‘검증 회피’ 논란 확산
경북 포항시장 선거 후보자 TV토론회가 유력 후보의 불참으로 파행을 빚으면서 ‘유권자 검증 회피’ 논란이 확산하고 있다.
28일 각 후보 캠프에 따르면 국민의힘 박용선 후보는 전날 오후 5시 10분부터 포항MBC에서 진행된 포항시장 선거 후보자 토론회에 참석하지 않았다. 선거를 불과 일주일 앞둔 시점에서 유권자의 알 권리를 스스로 차단했다는 비판이 제기된다.
후보자 토론회는 공직선거법에 따라 선거방송토론위원회가 주관하는 공식 검증 절차다. 정책과 공약, 자질을 공개적으로 비교하는 사실상 유일한 장이라는 점에서 후보의 성실한 참여는 최소한의 책무로 꼽힌다.
그럼에도 박 후보는 상대 후보들의 공세 가능성을 이유로 불참을 택했다. 선거 막판 핵심 검증 무대를 스스로 포기한 판단이 어떤 정치적 후폭풍으로 이어질지 주목된다.
박용선 후보 측은 “선거가 저열한 흑색선전과 네거티브로 변질되고 최근 상대 후보들의 마타도어가 도를 넘고 있다”며 “정책이 실종된 토론회 참석은 오히려 시민의 비난만 받게 될 것을 우려해 불가피한 선택을 할 수 밖에 없었다”고 불참 배경을 설명했다.
이를 두고 정치권 안팎에서는 “논쟁을 피하려는 명분 쌓기”라는 비판이 이어지고 있다. 선거 과정에서의 비판과 검증은 불가피한 요소인데, 이를 이유로 공식 토론을 거부하는 것은 결과적으로 검증 자체를 회피한 것 아니냐는 것이다.
지역의 한 정치권 인사는 “선거에서 상대방의 공세가 우려된다는 이유로 토론을 피하는 것은 설득력이 떨어진다”고 지적했다.
특히 이번 사안은 단순한 ‘불참’ 논란을 넘어 선거 전반에 대한 문제로 확산하는 양상이다. 정책 경쟁보다 네거티브 공방을 이유로 공식 토론 자체가 무력화될 경우, 유권자의 합리적 선택을 돕는 공론의 장이 훼손될 수 있다는 우려가 제기된다.
상대 후보들의 반발도 거세다. 더불어민주당 박희정 후보는 28일 기자회견을 열고 “정당한 이유 없는 토론 불참은 시민의 알권리와 유권자의 판단 기회를 막는 행위”라며 “법정 토론회조차 불참하며 검증을 회피하는 후보는 시장이 될 자격이 없다”고 직격했다.
무소속 박승호 후보 역시 “토론회 직전 불참을 통보한 것은 시민에 대한 예의도, 공적 책임감도 보여주지 못한 처사”라며 “시민들을 무시하는 행동이자 ‘나에게 그 어떤 검증도 하지 마라’는 오만한 불통 선언에 불과하다”고 지적했다.
지역 사회의 비판도 이어지고 있다. 포항참여연대·포항바로세우기실천연대본부는 28일 성명서를 통해 “후보를 둘러싼 각종 사법 리스크와 논란, 도덕성 문제 제기가 이어지는 상황에서 법정토론회 불참은 시민사회의 우려를 더욱 증폭시키고 있다”면서 “법정토론회 불참에 대해 시민 앞에 공개 사과하고 국민의힘은 후보 문제를 전면 재검토하라”고 비판했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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