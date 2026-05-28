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‘아크 레이더스’, 이제 PC방서 무료 플레이

입력:2026-05-28 16:19
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넥슨 제공

넥슨이 PvPvE 익스트랙션 어드벤처 게임 ‘아크 레이더스’의 넥슨닷컴 서비스와 PC방 무료 플레이를 28일 정식 론칭했다.

이제 게임 이용자들은 넥슨 계정으로 아크 레이더스를 구매한 후 넥슨닷컴에서 플레이할 수 있으며, PC방에서는 별도 게임 구매 없이도 무료로 플레이할 수 있다.

아크 레이더스는 스웨덴의 게임 제작사인 엠바크 스튜디오가 개발, 지난해 출시한 익스트랙션 어드벤처 게임이다. 출시 후 3개월 만에 글로벌 누적 판매량 1600만 장, 최고 동시접속자 수 96만 명을 기록하고 ‘더 게임 어워드’ ‘스팀 어워드’ ‘BAFTA 게임 어워드’ 등 글로벌 게임 시상식에서 5관왕에 올랐다.



넥슨은 게임의 정식 론칭을 기념해 6월30일까지 넥슨닷컴에서 아크 레이더스의 스탠다드 에디션과 디럭스 에디션을 30% 할인 판매해 각각 4만1000원, 6만1500원에 판매한다. 7월7일까지 PC방 이용자를 위한 럭키 드로우 이벤트와 게임 내 특별 보급 이벤트도 진행한다.

윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr

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