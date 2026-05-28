창원교총, 스승의날 선물로 ‘스벅 상품권’ 보냈다가 회수
경남 창원시교원총연합회(창원교총)가 ‘탱크데이’ 논란 이후 뒤늦은 스승의날 기념 선물로 스타벅스 모바일 상품권을 보냈다가 교사들의 거센 항의에 급히 회수했다.
창원교총은 정치적 의도가 없는 단순 실수였다고 해명했다.
28일 경남교원단체총연합회(경남교총)에 따르면 창원교총은 지난 26일 오후 1시48분쯤 4월 회비를 납부한 회원 교사 945명에게 스타벅스 음료 모바일 상품권을 발송했다.
스승의날이 열흘 넘게 지난데다 스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 논란이 확산하던 시기였다.
이에 선물을 받은 일부 교사가 창원교총과 경남교총에 거세게 항의했다.
논란이 일자 창원교총은 발송 2시간여 만인 같은 날 오후 3시51분쯤 해당 모바일 상품권을 전량 회수했다.
이어 사과 문자와 함께 비슷한 가격대의 저가형 생활용품·잡화 전문 판매점 상품권으로 선물을 대체해 재발송했다.
창원교총 측은 이번 일이 단순 실수로 발생했다고 해명했다.
지난해부터 스승의 날과 연말마다 스타벅스의 모바일 상품권을 선물로 보내왔는데, 올해는 담당자가 장기 재직 휴가로 최근 논란을 확인하지 못한채 발송이 지연됐다는 것이다.
상급 기관인 김광섭 경남교총 회장은 “정치적인 의도가 있을 수도 없고 있어서도 안 되지만, 부적절한 선물이 발송돼 사과한다”며 “앞으로 더욱 면밀하게 챙기도록 하겠다”고 밝혔다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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