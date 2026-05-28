‘일경험드림’ 참여 광주 청년들 “적성 찾고 목표도 구체화”
올해 제19기 드림청년 성과공유회
2017년부터 8400여명 사업 참여
광주시 대표 청년 지원 정책 중 하나인 ‘일경험드림’ 사업에 참여한 지역 청년들이 사업에 만족감을 나타냈다.
광주광역시는 28일 광주 동구 전일빌딩245 다목적강당에서 드림청년 90여 명이 참석한 가운데 ‘광주청년 일경험드림 제19기 집중참여형 드림청년 성과공유회’를 가졌다.
‘광주청년 일경험드림’은 광주에 거주하는 미취업 청년에게 다양한 현장에서의 일경험 기회를 제공하면서 소득을 보장하고, 안정적인 취업으로 이어지도록 돕는 일자리 디딤돌 사업이다. 불확실한 고용환경 속 직무현장 경험 기회를 가질 수 있고, 생활임금 수준의 소득도 얻을 수 있어 지역 청년들의 관심도 크다.
광주시는 이 사업을 통해 지난 2017년부터 현재까지 총 8400여명의 청년에게 일경험 기회를 제공했다. 올해 3월부터 시작된 ‘제19기 광주청년 일경험드림 사업’에는 청년 451명(집중참여형 107명·자기주도형 344명)이 참여하고 있다.
이번 성과공유회는 광주시가 제19기 드림청년들이 일경험을 통해 얻은 변화와 성장을 공유하고, 청년들의 취업·진로 방향 구체화를 돕기 위해 마련했다.
행사 참석자들은 특강을 통해 자신의 강점과 직무 성향을 점검한 뒤, 3개월 간의 일경험 과정에서 배운 점과 사업 참여 소회를 밝혔다.
한 청년은 “현장 업무를 소화하며 내가 어떤 부분에 적성과 흥미를 느끼는지 알 수 있어 진로 목표를 구체화할 수 있었다”며 “강점은 키우고 부족한 부분을 더 채워 원하는 분야에 취업할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.
김기숙 광주시 교육청년국장은 “일경험드림 사업은 청년들이 현장에서 실제 직무를 경험하며 자신에게 맞는 일을 찾고, 다음 진로로 나아갈 자신감을 얻는 정책이다”며 “광주시는 청년들이 좋은 일경험을 통해 실무역량을 키우고 지역에서 성장·정착할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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