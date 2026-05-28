분열의 시대, 새로운 다자주의 해법 찾기

제21회 평화와 번영을 위한 제주포럼

내달 24~26일 제주도 일원서 개최



제21회 ‘평화와 번영을 위한 제주포럼’이 오는 6월 24일부터 26일까지 제주 해비치호텔과 제주돌문화공원에서 개최된다.



외교부·제주도·국제평화재단·동아시아재단이 공동 주최하고, 제주평화연구원이 주관하는 이번 포럼은 ‘분열의 시대, 협력의 재구상(Reinventing Cooperation in a Fragmented World)’을 대주제로, 지정학적 불확실성 속 평화와 번영을 위한 협력, 경제‧교육‧기후‧에너지 전환을 통한 공동 번영, AI와 디지털 혁신 시대의 글로벌 거버넌스와 협력 등 5개 핵심 의제를 중심으로 70여개 세션이 진행된다. 올해부터 외교부와 공동 주최로 바뀌면서 외교부 장관이 제주도지사와 함께 공동조직위원장을 맡게 됐다.



포럼에는 40여개국의 전·현직 지도자와 학계·경제계·시민사회 등 각 분야의 전문가들이 참석할 예정이다.



특히 올해 하반기 유엔사무총장 선출을 앞두고 공식 후보자들이 직접 참석해 ‘다자주의 재구상’을 주제로 특별 대담을 진행한다. 다자주의가 중대한 전환점에 놓인 상황에서 유엔과 국제 협력의 미래를 논의하는 의미 있는 자리가 될 것으로 보인다.



25일 열리는 ‘세계지도자세션’에는 반기문 전 유엔사무총장, 수실로 밤방 유도요노 전 인도네시아 대통령, 하토야마 유키오 전 일본 총리, 검브자브 잔당샤트르 전 몽골 총리, 필리프 뢰슬러 전 독일 부총리 등 5명의 전직 국가 수반과 국제기구 수장이 참석해 국제사회의 실용적 협력 방안에 대해 의견을 교환할 예정이다.







또한 미래세대의 참여를 확대하기 위한 청년 프로그램 ‘청년 SPEAK(Sustainability, Peace, Empowerment And Korea)’이 운영된다. 포럼 기간 2박 3일 동안 국내외 50여명의 청년들이 참여해 글로벌 현안을 미래세대의 시각에서 조명하고 협력과 공존의 방안을 모색한다.



제주포럼은 역사적인 6·15남북정상회담을 기념해 이듬해인 2001년 ‘제주평화포럼’이란 이름으로 출범했다. 이후 격년제로 열리던 제주포럼은 2011년 ‘평화와 번영을 위한 제주포럼’으로 명칭을 바꾸고, 이듬해부터 매년 개최되고 있다.



제주포럼 조직위원회는 “올해 포럼은 범정부 차원의 참여, 글로벌 리더십 논의와 국제기구 협력이 동시에 강화된 것이 특징”이라고 밝혔다.



제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 제21회 ‘평화와 번영을 위한 제주포럼’이 오는 6월 24일부터 26일까지 제주 해비치호텔과 제주돌문화공원에서 개최된다.외교부·제주도·국제평화재단·동아시아재단이 공동 주최하고, 제주평화연구원이 주관하는 이번 포럼은 ‘분열의 시대, 협력의 재구상(Reinventing Cooperation in a Fragmented World)’을 대주제로, 지정학적 불확실성 속 평화와 번영을 위한 협력, 경제‧교육‧기후‧에너지 전환을 통한 공동 번영, AI와 디지털 혁신 시대의 글로벌 거버넌스와 협력 등 5개 핵심 의제를 중심으로 70여개 세션이 진행된다. 올해부터 외교부와 공동 주최로 바뀌면서 외교부 장관이 제주도지사와 함께 공동조직위원장을 맡게 됐다.포럼에는 40여개국의 전·현직 지도자와 학계·경제계·시민사회 등 각 분야의 전문가들이 참석할 예정이다.특히 올해 하반기 유엔사무총장 선출을 앞두고 공식 후보자들이 직접 참석해 ‘다자주의 재구상’을 주제로 특별 대담을 진행한다. 다자주의가 중대한 전환점에 놓인 상황에서 유엔과 국제 협력의 미래를 논의하는 의미 있는 자리가 될 것으로 보인다.25일 열리는 ‘세계지도자세션’에는 반기문 전 유엔사무총장, 수실로 밤방 유도요노 전 인도네시아 대통령, 하토야마 유키오 전 일본 총리, 검브자브 잔당샤트르 전 몽골 총리, 필리프 뢰슬러 전 독일 부총리 등 5명의 전직 국가 수반과 국제기구 수장이 참석해 국제사회의 실용적 협력 방안에 대해 의견을 교환할 예정이다.세계보건기구(WHO), 국제에너지기구(IEA), 경제협력개발기구(OECD) 등 주요 국제기구와 관련 부처가 참여하는 보건‧에너지‧관광 등 분야별 특별 세션들은 24일 제주돌문화공원에서 진행된다.또한 미래세대의 참여를 확대하기 위한 청년 프로그램 ‘청년 SPEAK(Sustainability, Peace, Empowerment And Korea)’이 운영된다. 포럼 기간 2박 3일 동안 국내외 50여명의 청년들이 참여해 글로벌 현안을 미래세대의 시각에서 조명하고 협력과 공존의 방안을 모색한다.제주포럼은 역사적인 6·15남북정상회담을 기념해 이듬해인 2001년 ‘제주평화포럼’이란 이름으로 출범했다. 이후 격년제로 열리던 제주포럼은 2011년 ‘평화와 번영을 위한 제주포럼’으로 명칭을 바꾸고, 이듬해부터 매년 개최되고 있다.제주포럼 조직위원회는 “올해 포럼은 범정부 차원의 참여, 글로벌 리더십 논의와 국제기구 협력이 동시에 강화된 것이 특징”이라고 밝혔다.제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지