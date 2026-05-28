생태·치유·귀농 한 번에…영양군 ‘살아보기’ 체험하세요
일월산 자락 대티골 마을서 7월 17일까지 체류 가능
꽃차·숲명상·맨발걷기 등 치유형 생태 프로그램 운영
‘영양살이’ 플랫폼 개설…귀농·정착 정책 한눈에
다음 달 ‘2026 국민팜엑스포’서 영양군 귀농·귀촌 노하우 공개
경북 영양군이 청장년 귀농귀촌 희망자를 대상으로 한 체험형 체류 프로그램인 ‘살아보기’ 참가자를 모집 중이라고 28일 밝혔다. 체류 지역은 영양군 대티골 마을이며, 신청기한은 오는 31일까지다. 다음 달 1일부터 입주가 가능하며, 오는 7월 17일까지 머물 수 있다.
일월산 자락에 있는 대티골 마을은 생태숲과 트래킹 코스로 유명하다. 지난 15년 동안 ‘우수생태마을’로 지정돼 왔으며, 생태관광과 생태체험 등으로 수익을 창출해 왔다. 살아보기 참가자들은 생태체험을 비롯해 꽃차 체험, 치유음식 체험, 맨발걷기 체험, 숲 명상 체험 등 다양한 치유 프로그램에 참여할 수 있다.
체험형 참가자뿐 아니라 귀농귀촌 정착민에 대한 영양군의 지원 활동도 눈길을 끈다. 영양군 귀농정책팀 관계자는 “영농 정착을 위한 기반 시설 및 농기계, 주택 수리비를 귀농 농가에 지원하고 있다”면서 “초창기 귀농인들이 영농 자금 부족에 대응할 수 있도록 귀농 농업 창업 및 주택 구매 지원 사업과 귀농인 농어촌 진흥기금과 같은 융자 지원 사업을 병행하고 있다”고 설명했다.
이와 더불어 영양군은 예비 귀농인 유입을 위한 영양군 귀농·귀촌 정보센터를 운영하고 있으며, 기초·심화 과정의 영농 교육과 찾아가는 귀농 설명회 등도 개최하고 있다. 영양군농업기술센터, 영양군 귀농·귀촌 정보센터는 귀농·귀촌인을 대상으로 컨설팅을 비롯해 신규 농업인 영농기술교육과 현장실습 교육, 귀농학교와 같은 역량 강화 지원 프로그램을 운영 중이다.
이달 중순 영양군은 주민과 지역 전입자를 위한 인구정책 통합 플랫폼 ‘영양살이’ 홈페이지(yyg.go.kr)를 구축했다. ‘영양살이’ 플랫폼 구축으로 청년, 신혼부부, 귀농인 등 대상별 정책을 한눈에 확인할 수 있도록 했다.
가장 눈길을 끄는 부분은 사용자 맞춤형 ‘사업카드’ 서비스다. 주택임차료 지원, 결혼장려금, 귀농·귀촌 정착지원 등 다양한 정책사업을 연령과 대상별로 시각화해 복잡한 행정정보를 보다 직관적으로 이해할 수 있도록 구성했다.
또한 기존 방문 신청 방식의 번거로움을 줄이기 위해 스마트폰과 PC를 통한 온라인 신청 시스템도 시범 도입했다. 일부 인구정책 사업에 우선 적용해 운영 중이며, 앞으로 이용자 의견과 데이터 분석을 반영해 기능을 지속적으로 확대·보완해 나갈 계획이다.
홈페이지에는 실시간 인구 추이와 연령별·읍면별 인구동향 데이터도 정기적으로 업데이트된다. 여기에 귀농·귀촌 지원 정보 사이트 연계, ‘귀농인의 집’ 신청 안내 등 실제 정착 과정에 필요한 생활 밀착형 정보도 함께 담을 예정이다. ‘영양살이’ 홈페이지는 영양군청 공식 홈페이지 좌측 상단의 전용 메뉴를 통해 접속할 수 있다.
영양군의 ‘살아보기’ 및 귀농귀촌 정보는 다음 달 19일(금)부터 21일(일)까지 서울 양재동 aT센터 제1전시장에서 열리는 ‘2026 국민팜엑스포’에서도 얻을 수 있다.
대한민국을 대표하는 귀농·귀촌 박람회인 국민팜엑스포는 올해 ‘내 일(Job)이 있는 농촌, 내일(Tomorrow)이 있는 우리 농업’이라는 슬로건 아래 지역별 귀농·귀촌 정보를 비롯해 농지은행 상담 및 설명회, 농업분야 K스타트업 공모전, 고향사랑기부제 및 귀농귀촌아카데미 등 교육·체험·네트워크를 동시에 제공하는 실효성 중심의 행사로 진행된다.
영양군을 비롯해 충청·경상·전라·강원 등 전국의 주요 지자체와 교육청, 스타트업 등 100여 곳이 상담 및 홍보 부스를 마련할 예정이다. 국민팜엑스포 사전등록자는 엑스포 기간 박람회 현장에서 사용할 수 있는 쿠폰(5000원)과 키링 등 선물을 받을 수 있다. 지자체 및 기관, 단체, 개인의 엑스포 참가 신청 및 사전 관람 등록은 ‘2026 국민팜엑스포(kukminfarm.kr)’나 ‘QR코드’를 통해 할 수 있다.
박재찬 기자 jeep@kmib.co.kr
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