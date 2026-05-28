생태·치유·귀농 한 번에…영양군 ‘살아보기’ 체험하세요

일월산 자락 대티골 마을서 7월 17일까지 체류 가능

꽃차·숲명상·맨발걷기 등 치유형 생태 프로그램 운영

‘영양살이’ 플랫폼 개설…귀농·정착 정책 한눈에

다음 달 ‘2026 국민팜엑스포’서 영양군 귀농·귀촌 노하우 공개

경북 영양군 대티골 마을의 '살아보기' 프로그램 참가자들이 치유음식 체험을 하고 있다. 영양군 제공

생태관광과 생태체험 등으로 수익을 창출해 왔다. 살아보기 참가자들은 생태체험을 비롯해 꽃차 체험, 치유음식 체험, 맨발걷기 체험, 숲 명상 체험 등 다양한 치유 프로그램에 참여할 수 있다.

‘영양살이’ 플랫폼 구축으로 청년, 신혼부부, 귀농인 등 대상별 정책을 한눈에 확인할 수 있도록 했다.

가장 눈길을 끄는 부분은 사용자 맞춤형 ‘사업카드’ 서비스다. 주택임차료 지원, 결혼장려금, 귀농·귀촌 정착지원 등 다양한 정책사업을 연령과 대상별로 시각화해 복잡한 행정정보를 보다 직관적으로 이해할 수 있도록 구성했다.