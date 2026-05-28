최현덕·김원기 ‘8호선 의정부 연장’ 등 공동 교통정책 협약
8호선 청학·고산 연장 추진 맞손
더불어민주당 최현덕 남양주시장 후보와 김원기 의정부시장 후보가 지하철 8호선(별내선) 의정부 연장 등을 골자로 한 공동 정책협약을 체결하고 수도권 동북부 메가시티 조성을 위한 협력에 나섰다.
두 후보는 28일 남양주시 별내면 청학밸리리조트 인근에서 열린 협약식에서 행정구역 경계를 넘어 120만 시민의 교통·산업·생활 인프라를 공동으로 발전시키겠다고 밝혔다. 협약식에는 김용 전 민주연구원 부원장과 양 지역 당 관계자, 시민 등이 참석했다.
이번 협약의 핵심은 지하철 8호선 별내선의 의정부 추가 연장 추진이다. 현재 별내역에서 별내별가람역까지 진행 중인 단절 구간 연결 사업을 넘어 별내청학역과 의정부 고산지구까지 노선을 확대하는 방안이 포함됐다.
해당 노선이 구축될 경우 별내면 청학리와 의정부 동부권의 서울 접근성이 크게 개선될 것으로 기대된다.
양측은 이와 함께 GTX-G 노선 국가철도망 반영 공동 대응, 광역버스 노선 확충, 순환형 교통체계 구축, 초광역 자율주행 시범지구 지정 등 광역교통망 개선에도 협력하기로 했다.
산업 분야에서는 바이오·메디컬 및 첨단 IT 산업벨트 연계, 청년 창업 및 인재 육성 플랫폼 상호 개방을 추진하고, 문화·관광 분야에서는 수락산 도립공원 공동 개발과 공공시설 상호 할인 등 생활 밀착형 협력 사업도 포함됐다.
최현덕 후보는 “8호선 의정부 추가 연장은 별내와 진접·오남 주민들의 오랜 숙원”이라며 “이재명 대통령, 추미애 경기도지사 후보와 함께 원팀으로 초광역 교통 혁명을 반드시 실현하겠다”고 밝혔다.
김원기 후보는 “고산·민락권 주민들이 가장 체감하는 문제는 교통”이라며 “8호선 연장을 통해 동부권 교통난을 해소하고 남양주와 의정부가 함께 성장하는 기반을 만들겠다”고 말했다.
두 후보는 협약이 선언에 그치지 않도록 당선 즉시 ‘남양주·의정부 상생발전 행정협의회’를 구성해 실무 협의에 착수하겠다고 밝혔으며, 수도권 동북부 메가시티 구상의 실행력을 높이겠다는 계획이다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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