유명작가 행세 억대 조각품 납품 70대 항소심 징역형
대구고법 형사1-3부(부장판사 송민화)는 28일 허위 이력으로 군청에 조각상 수백점을 납품한 혐의(특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반 등)로 기소된 70대 조각가 A씨에 대한 항소심에서 원심을 깨고 징역 3년을 선고했다.
앞서 1심 재판부는 A씨에게 징역 2년 6개월에 집행유예 4년을 선고하고 보호관찰과 사회봉사 120시간을 명했다.
A씨는 2022년 11월 30일 경북 청도군수와 공무원들에게 자신이 세계적인 조각가라 소개한 뒤 이듬해 5∼6월 조각상 18점과 철제 상징물 2점을 납품하고 청도군으로부터 2억9700만원을 받은 혐의로 재판에 넘겨졌다.
A씨는 앞서 2018~2019년 전남 신안군 하의도에도 천사 조각상 318점을 설치하고 신안군으로부터 18억6070만원을 받은 혐의도 받고 있다.
재판부는 “반성의 기미가 없고 피해 회복 노력도 없다”며 “고령이고 건강 상태가 좋지 않은 점 등은 고려했다”고 밝혔다.
A씨는 자신을 프랑스 파리7대학 명예교수, 일본 나가사키 피폭 위령탑 제작자, 로마 가톨릭 예술원 정회원 등으로 소개하며 허위 경력을 내세웠다. A씨가 내세운 경력 대부분은 허위로 드러났다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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